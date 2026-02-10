Prima pagină » Știrile zilei » Atac brutal asupra arbitrului care și-a cerut în căsătorie iubitul în timpul unui meci din Bundesliga

Atac brutal asupra arbitrului care și-a cerut în căsătorie iubitul în timpul unui meci din Bundesliga

La o săptămână după cererea în căsătorie, el susține că a fost agresat de trei bărbați în grădina sa.
Atac brutal asupra arbitrului care și-a cerut în căsătorie iubitul în timpul unui meci din Bundesliga
Foto: Captură X
Mădălina Dinu
10 feb. 2026, 10:44, Știri externe

Arbitrul german Pascal Kaiser a avut momentul său de glorie acum 10 zile, când și-a cerut în căsătorie iubitul său, Moritz, chiar înainte de meciul din Bundesliga dintre Köln și Wolfsburg. Cei 50.000 de spectatori de pe RheinEnergieStadion l-au privit pe tânărul arbitru amator cum a îngenuncheat și, cu microfonul în mână, și-a declarat dragostea pentru iubitul său, oferindu-i în același timp inelul de logodnă, informează El Mundo.

Imaginea tânărului, un apărător al cauzei LGBTQ+, a mișcat inimile din toată Germania. Cu toate acestea, o săptămână mai târziu, acea bucurie s-a transformat în tragedie.

 

Potrivit L’Équipe, Kaiser a fost agresat fizic la domiciliul său sâmbătă noaptea. Cu o zi înainte, primise amenințări explicite care includeau și detalii despre locuința sa, așa că alertase poliția, care la acel moment nu a văzut un pericol iminent.

Însă ziarul francez susține că trei bărbați îl așteptau în grădina sa și l-au atacat violent în timp ce fuma o țigară. Kaiser consideră că atacul a fost homofob și îl leagă direct de cererea sa în căsătorie.

 

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Ce pensie primesc pensionarii din România care au lucrat cu jumătate de normă. Am făcut calculul
CSID
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor