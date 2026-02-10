Atac brutal asupra arbitrului care și-a cerut în căsătorie iubitul în timpul unui meci din Bundesliga

Arbitrul german Pascal Kaiser a avut momentul său de glorie acum 10 zile, când și-a cerut în căsătorie iubitul său, Moritz, chiar înainte de meciul din Bundesliga dintre Köln și Wolfsburg. Cei 50.000 de spectatori de pe RheinEnergieStadion l-au privit pe tânărul arbitru amator cum a îngenuncheat și, cu microfonul în mână, și-a declarat dragostea pentru iubitul său, oferindu-i în același timp inelul de logodnă, informează El Mundo.

Imaginea tânărului, un apărător al cauzei LGBTQ+, a mișcat inimile din toată Germania. Cu toate acestea, o săptămână mai târziu, acea bucurie s-a transformat în tragedie.

German soccer referee Pascal Kaiser proposed to his boyfriend during a break at an FC Koln match in Cologne. 🎥: fckoeln/Instagram pic.twitter.com/0mIshmNmCj — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 31, 2026

Potrivit L’Équipe, Kaiser a fost agresat fizic la domiciliul său sâmbătă noaptea. Cu o zi înainte, primise amenințări explicite care includeau și detalii despre locuința sa, așa că alertase poliția, care la acel moment nu a văzut un pericol iminent.

Însă ziarul francez susține că trei bărbați îl așteptau în grădina sa și l-au atacat violent în timp ce fuma o țigară. Kaiser consideră că atacul a fost homofob și îl leagă direct de cererea sa în căsătorie.