Bundesliga. Bayern München revine spectaculos și învinge Leipzig cu 5-1

RB Leipzig deschisese scorul în minutul 20 prin Rômulo, după o pasă a lui David Raum. Însă, Bayern a răspuns imediat după pauză, când Serge Gnabry a egalat în minutul 50, cu o pasă primită de la Dayot Upamecano, marcând astfel al 100-lea său gol pentru Bayern.

Schimbările efectuate de Julian Nagelsmann în partea secundă, inclusiv introducerea lui Michael Olise în minutul 57, s-au dovedit decisive.

Olise a creat oportunități multiple, iar Bayern a preluat conducerea în minutul 67 prin Harry Kane, care a controlat centrarea lui Olise și a înscris.

Finalul a fost devastator pentru Leipzig. Jonathan Tah a marcat dintr-un corner al lui Olise (83’), Aleksandar Pavlović a transformat o altă pasă a aceluiași Olise (85’), iar Olise a închis tabela în minutul 88 cu o execuție de efect, după pasa lui Jamal Musiala, revenit după o lungă accidentare.

Bayern a încheiat meciul cu un total de cinci goluri marcate din 10 șuturi pe poartă, demonstrând eficiență maximă în partea a doua. Harry Kane a fost desemnat omul meciului.

Partida a fost, de asemenea, un moment emoționant pentru Kevin Kampl, căruia Leipzig i-a dedicat o ceremonie de retragere după mai bine de opt ani petrecuți la club.

Bayern se menține cu un avans impresionant în fruntea clasamentului

Bayern obține, astfel, a 16-a victorie din campionat și se menține la 11 puncte avans față de a doua clasată, Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund a câștigat în extremis pe teren propriu, sâmbătă, împotriva lui Sankt Pauli cu 3-2. Dortmund a condus cu 2-0 prin golurile lui Julian Brandt (45+1’) și Karim Adeyemi (54’), dar oaspeții au egalat 2-2 înainte ca Emre Can să decidă partida din penalty în prelungiri (90+6’).

În alte meciuri ale zilei, Hoffenheim a învins pe teren propriu Bayer Leverkusen cu 1-0, grație unui gol superb din lovitură liberă al lui Wouter Burger (8’), și urcă provizoriu pe podium.

Koln a revenit după o serie de rezultate modeste și a învins Mainz cu 2-1, în timp ce Hamburg – Borussia Mönchengladbach și Wolfsburg – Heidenheim s-au terminat la egalitate, scor 0-0, respectiv 1-1.