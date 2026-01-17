Prima pagină » Sport » Bundesliga. Bayern München revine spectaculos și învinge Leipzig cu 5-1

Bundesliga. Bayern München revine spectaculos și învinge Leipzig cu 5-1

Bayern München, lider neînvins în Bundesliga, a produs o revenire spectaculoasă în partea a doua și a câștigat pe terenul lui RB Leipzig cu scorul de 5-1, sâmbătă seară, în etapa a 18-a a campionatului german.
17 January 2026, Saxony, Leipzig: Bayern Munich's Harry Kane (L) and Leipzig's Nicolas Seiwald battle for the ball during the German Bundesliga soccer match between RB Leipzig and Bayern Munich at rhe Red bull Arena. Photo: Jan Woitas/dpa
Petre Apostol
17 ian. 2026, 22:25, Sport

RB Leipzig deschisese scorul în minutul 20 prin Rômulo, după o pasă a lui David Raum. Însă, Bayern a răspuns imediat după pauză, când Serge Gnabry a egalat în minutul 50, cu o pasă primită de la Dayot Upamecano, marcând astfel al 100-lea său gol pentru Bayern.

Schimbările efectuate de Julian Nagelsmann în partea secundă, inclusiv introducerea lui Michael Olise în minutul 57, s-au dovedit decisive.

Olise a creat oportunități multiple, iar Bayern a preluat conducerea în minutul 67 prin Harry Kane, care a controlat centrarea lui Olise și a înscris.

Finalul a fost devastator pentru Leipzig. Jonathan Tah a marcat dintr-un corner al lui Olise (83’), Aleksandar Pavlović a transformat o altă pasă a aceluiași Olise (85’), iar Olise a închis tabela în minutul 88 cu o execuție de efect, după pasa lui Jamal Musiala, revenit după o lungă accidentare.

Bayern a încheiat meciul cu un total de cinci goluri marcate din 10 șuturi pe poartă, demonstrând eficiență maximă în partea a doua. Harry Kane a fost desemnat omul meciului.

Partida a fost, de asemenea, un moment emoționant pentru Kevin Kampl, căruia Leipzig i-a dedicat o ceremonie de retragere după mai bine de opt ani petrecuți la club.

Bayern se menține cu un avans impresionant în fruntea clasamentului

Bayern obține, astfel, a 16-a victorie din campionat și se menține la 11 puncte avans față de a doua clasată, Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund a câștigat în extremis pe teren propriu, sâmbătă, împotriva lui Sankt Pauli cu 3-2. Dortmund a condus cu 2-0 prin golurile lui Julian Brandt (45+1’) și Karim Adeyemi (54’), dar oaspeții au egalat 2-2 înainte ca Emre Can să decidă partida din penalty în prelungiri (90+6’).

În alte meciuri ale zilei, Hoffenheim a învins pe teren propriu Bayer Leverkusen cu 1-0, grație unui gol superb din lovitură liberă al lui Wouter Burger (8’), și urcă provizoriu pe podium.

Koln a revenit după o serie de rezultate modeste și a învins Mainz cu 2-1, în timp ce Hamburg – Borussia Mönchengladbach și Wolfsburg – Heidenheim s-au terminat la egalitate, scor 0-0, respectiv 1-1.

