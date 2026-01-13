Prima pagină » Sport » Borussia Dortmund învinge clar Werder Bremen și își consolidează locul secund în Bundesliga

Borussia Dortmund învinge clar Werder Bremen și își consolidează locul secund în Bundesliga

Borussia Dortmund a obținut marți noapte o victorie clară pe teren propriu, scor 3-0, în fața formației Werder Bremen, și și-a consolidat poziția a doua în clasamentul Bundesligii, la opt puncte în urma liderului Bayern Munchen.
13 January 2026, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Borussia Dortmund's Nico Schlotterbeck (Bottom) celebrates scoring his side's first goal with teammates during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and Werder Bremen at Signal Iduna Park. Photo: Bernd Thissen/dpa
Petre Apostol
14 ian. 2026, 00:34, Sport

Succesul echipei Borussia Dortmund a fost parafat în partea secundă, după ce defensiva galben-negrilor a rezistat fără emoții încercărilor oaspeților. Deschiderea scorului a venit încă din minutul 11, când Nico Schlotterbeck a înscris cu capul, în urma unui corner executat de Julian Ryerson.

Marcel Sabitzer a dublat avantajul Borussiei, în minutul 75, cu un șut puternic de dreptul, după pasa lui Felix Nmecha.

După o lungă perioadă fără gol în campionat, Serhou Guirassy a revenit pe lista marcatorilor. Atacantul guineean, intrat pe teren în minutul 67 în locul lui Max Beier, a stabilit scorul final în minutul 83, cu un șut precis din interiorul careului, după un pressing reușit al lui Jobe Bellingham.

Pentru Guirassy, acesta este al zecelea gol al sezonului în toate competițiile și al șaselea în Bundesliga, după o perioadă de șapte etape fără reușită în campionat.

Într-un alt meci al etapei a 17-a, marți seară, Mainz s-a impus acasă în duelul din subsolul clasamentului cu Heidenheim, scor 2-1. Silvan Widmer a deschis scorul cu o execuție spectaculoasă, iar Nadiem Amiri a majorat diferența la reluare, înainte ca Stefan Schimmer să reducă din handicap pentru oaspeți, fără a mai schimba soarta partidei.

Miercuri seară, Bayern Munchen, liderul clasamentului, va evolua în deplasare la Köln, de la ora 21:30.

