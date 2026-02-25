Prima pagină » Sport » Atalanta elimină Borussia Dortmund și se califică în optimile Ligii Campionilor

Atalanta elimină Borussia Dortmund și se califică în optimile Ligii Campionilor

Atalanta a realizat o adevărată performanță miercuri seara, în play-off-ul Ligii Campionilor, reușind să întoarcă rezultatul din tur cu Borussia Dortmund (0-2) și să se califice în optimile competiției după o victorie cu 4-1, ultimul gol marcat din penalti în minutul 98.
Foto: Federico Gambarini/dpa
Petre Apostol
25 feb. 2026, 22:26, Sport

După ce nemții se impuseseră cu 2-0 în prima manșă, pe teren propriu, Atalanta a egalat situația la general prin golurile lui Scamacca (5’) și Zappacosta (45’), în prima parte a meciului din Italia.

Pasalic a semnat apoi golul care a dat avantaj echipei gazdă (57’).

Adeyemi a înscris pentru Borussia în minutul 75, ducând scorul la 3-1.

Finalul a fost dramatic.

În prelungirile partidei, Krstovic a fost lovit cu gheata în cap de Bensebaini, iar arbitrajul video a intervenit pentru a acorda penalti.

Samardzic a transformat fără emoții, stabilind scorul final și aducând calificarea Atalantei în optimile Ligii Campionilor.

Atalanta va întâlni în optimile Ligii Campionilor pe una dintre echipele Arsenal și Bayern Munchen, primele două clasate la finalul fazei ligii.

