Avion secret al SUA, deghizat în aeronavă civilă, folosit într-un atac mortal. Acuzații de crimă de război

Informațiile ridică semne serioase de întrebare privind respectarea dreptului internațional umanitar și au generat acuzații grave de posibilă crimă de război.

Conform surselor citate de cotidianul american, avionul implicat în operațiune a fost vopsit și echipat astfel încât să pară o aeronavă civilă, transportând muniția în interiorul fuselajului, nu sub aripi, pentru a-și ascunde natura militară. Scopul ar fi fost apropierea de ambarcațiune fără a stârni suspiciuni, înainte de lansarea atacului.

Ce înseamnă „perfidia” în dreptul internațional

Experții consultați de New York Times avertizează că o astfel de practică ar putea constitui „perfidie”, o încălcare gravă a legilor conflictelor armate. Dreptul internațional umanitar interzice combatanților să se deghizeze în civili pentru a induce în eroare adversarul și a-l ataca prin surprindere.

Generalul-maior în retragere Steven J. Lepper, fost judecător adjunct al Forțelor Aeriene ale SUA, a declarat că, dacă aeronava a fost mascată intenționat pentru a păcăli echipajul navei să creadă că nu este în pericol, atunci acțiunea poate fi calificată drept crimă de război.

„Ascunderea identității este un element al perfidiei. Dacă aeronava nu poate fi identificată ca aparat de luptă, nu ar trebui să se angajeze în activități de luptă”, a explicat Lepper.

Dublul atac

Potrivit investigației, după prima lovitură aeriană, forțele americane ar fi lansat o a doua salvă asupra navei deja avariate, ucigând supraviețuitorii. Acest „dublu atac” a fost calificat de unii aleși și experți în drept internațional drept posibilă crimă de război.

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat pe 2 septembrie prima lovitură din această campanie, susținând că nava aparținea traficanților de droguri. Totuși, Washingtonul nu a prezentat până în prezent dovezi publice care să confirme implicarea ambarcațiunii în trafic de stupefiante.

Peste 100 de morți în campania aeriană

Din septembrie, Statele Unite desfășoară o campanie de atacuri aeriene împotriva unor ambarcațiuni din Caraibe și Pacific, prezentate ca fiind legate de rețelele de trafic de droguri.

Potrivit presei americane, aceste operațiuni au provocat peste 100 de morți.

După incidentul din septembrie, armata americană ar fi renunțat la utilizarea aeronavelor deghizate, recurgând în schimb la aparate militare ușor identificabile, inclusiv drone.