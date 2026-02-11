Un atac aerian rusesc a ucis trei copii mici și un adult, în Ucraina

„Doi băieți de un an și o fetiță de doi ani au murit” în atac, care a lovit o casă din orașul Bogoduhiv, lângă granița cu Rusia, a declarat sursa, potrivit Le Figaro.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani care se afla cu copiii a fost, de asemenea, ucis, a declarat sursa, fără a specifica în acest moment dacă este tatăl lor.

Într-o declarație anterioară, Oleg Synegubov a mai relatat că o femeie însărcinată în vârstă de 35 de ani a fost rănită într-un atac aerian în același oraș. Luni, o femeie și un copil de 10 ani fuseseră deja uciși într-un atac aerian asupra aceluiași oraș.

Moscova efectuează zilnic atacuri aeriene asupra Ucrainei, ucigând în mod regulat civili.

Conform unui raport al Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMU), publicat la începutul lunii ianuarie, aproape 15.000 de civili ucraineni au fost uciși și 40.600 răniți de la începutul invaziei rusești din 24 februarie 2022. Raportul afirmă că 2025 a fost cel mai sângeros an după 2022, cu peste 2.500 de civili uciși.