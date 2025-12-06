Mihai Fifor, atac la Nicușor Dan: Armata României nu face zgomot, dar cere respect

Deputatul PSD vorbește sâmbătă, într-o postare pe Facebook, despre starea de provizorat de la MApN.

„Sunt deja zile întregi de când Ministerul Apărării nu are un ministru plin, iar această prelungită stare de provizorat, dublată de decizia fără precedent a președintelui Dan de a nu semna avansările de 1 Decembrie, a generat nedumerire și o nemulțumire profundă în rândul militarilor. Nu vorbim doar despre o procedură suspendată, ci despre mesajul transmis indirect, dar dureros, către una dintre cele mai importante instituții ale statului: lipsa de respect”, a scris Fifor pe rețeaua de socializare.

Fostul ministru al Apărării spune că aștepta de la președinte „să fie cel care aduce o rază de speranță în rândul militarilor, speranța că sunt văzuți și ascultați, că cineva le înțelege grijile și presiunea uriașă a responsabilității pe care o poartă în fiecare zi, în uniformă”.

„Dacă pe USR-istul Moșteanu l-a interesat obsesiv doar propria imagine, iar pe Bolojan nu îl interesează Armata României decât ca bază numeroasă pentru noi tăieri de venituri, atunci era firesc să așteptăm măcar din partea președintelui Dan un gest minim de solidaritate și prețuire. Armata României nu face zgomot. Nu cere privilegii. Dar sigur cere respect. Respectul se demonstrează prin decizie, prin asumare, prin gesturi care nu lasă loc de îndoială. În locul acestui minim gest firesc, am asistat la tăcere, iar tăcerea este nedreaptă, rece și apăsătoare”, adaugă Mihai Fifor.

El mai spune că militarii nu cer favoruri, dar au dreptul la recunoaștere, iar atunci când aceasta întârzie sau dispare, se pierde încrederea în sistemul pe care îl servesc.

„România are o armată puternică, loială și stabilă, iar forța acestei instituții nu stă doar în tehnică, bugete sau programe de înzestrare, ci în oamenii din uniformă – în moralul lor, în sentimentul că statul îi respectă și le recunoaște munca. Dacă vrem o armată demnă și motivată, trebuie să îi arătăm respectul pe care ea îl oferă țării, zi de zi, în liniște și fără ostentație”, a mai scris social-democratul.