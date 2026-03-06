Prima pagină » Știrile zilei » Armata israeliană susține că a distrus buncărul subteran al fostului lider suprem al Iranului

Forțele aeriene israeliene au anunțat că au distrus buncărul subteran din Teheran al fostului lider suprem din Iran, ayatollahul Khamenei. Buncărul era folosit și de alți oficiali ai regimului islamic după moartea liderului suprem.
Israel-US Strike Iran with Operation Epic Fury: Iran Retaliates. Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
06 mart. 2026, 14:14, Știri externe

„Buncărul subteran a fost construit sub complex și a reprezentat o resursă sigură în caz de urgență pentru gestionarea războiului de către lider, care a fost eliminat înainte de a reuși să-l folosească. După asasinarea lui Khamenei, complexul a continuat să fie folosit de înalți oficiali ai regimului iranian”, a transmis armata israeliană, citată de The Independent

Potrivit comunicatului, în operațiune au fost implicate aproximativ 50 de avioane de luptă care au lansat în total 100 de bombe asupra obiectivului.

Operațiunea vinde după ce Statele Unite au anunțat o intensificare semnificativă a operațiunilor militare împotriva Iranului. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că nivelul atacurilor va crește considerabil: „Cantitatea de putere de foc deasupra Iranului și a Teheranului este pe cale să crească dramatic”. 

În plus,  președintele american Donald Trump a susținut că Teheranul încearcă oprirea războiului prin mijloace diplomatice, însă SUA nu este interesată. 

