Proteste violente la congresul Generation Deutschland, organizația de tineret a partidului extremist AfD. Ciocniri între manifestanți și poliție

Evenimentul, marcat de tensiuni și incidente, a început cu o întârziere de aproape două ore din cauza blocajelor rutiere și a demonstrațiilor masive.

Proteste violente la congresul Generation Deutschland au determinat mobilizarea forțelor de ordine din mai multe regiuni ale Germaniei.

Organizația de tineret a AfD lansată oficial

Potrivit organizatorilor, peste 800 de membri AfD au adoptat statutul noii structuri de tineret, care va primi orice membru al partidului cu vârsta sub 36 de ani, dar și tineri fără apartenență politică. Alice Weidel, copreședinta AfD, a declarat că Generation Deutschland va deveni o pepinieră de „tinere talente capabile” pentru partid.

În paralel, în centrul orașului au avut loc manifestații ample împotriva noii organizații. Un grup de 30–40 de protestatari a încercat să pătrundă în sala congresului, forțând barajele poliției. Trupele de intervenție au folosit tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.

Spitalul universitar din Giessen a raportat mai multe persoane rănite ușor, atât din rândul protestatarilor, cât și al polițiștilor.

Incidente și reacții politice

Un deputat AfD, Julian Schmidt, a fost atacat de aproximativ 20 de persoane, fiind rănit înainte de intrarea în sala congresului. Poliția a anunțat că un agresor a fost arestat.

Demonstrațiile, unde s-a scandat „Cu toții împreună, împotriva fascismului” și „Opriți incendiatorii”, au degenerat în unele zone, unde au fost aruncate sticle în direcția echipajelor de ambulanță.

Cancelarul Friedrich Merz a condamnat violențele, afirmând că Germania asistă la o escaladare a confruntărilor între extremele politice. La rândul său, ministrul de interne Alexander Dobrindt a subliniat că dreptul la protest nu justifică agresiunile asupra poliției, lăudând forțele de ordine pentru intervenție.