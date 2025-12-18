Armata SUA a lovit o altă ambarcațiune în estul Pacificului, ucigând patru persoane

„Pe 17 decembrie, la indicațiile lui @SecWar Pete Hegseth, Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de o organizație teroristă desemnată în apele internaționale”, a scris SOUTHCOM pe rețeaua X.

SOUTHCOM a adăugat că niciun membru al forțelor americane nu a fost rănit în atac, potrivit CNN.

On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea — U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025

Atacul de miercuri este al doilea din această săptămână, după ce SUA au atacat luni trei ambarcațiuni presupuse traficante de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 8 persoane.

Cel puțin 99 de persoane au fost ucise în atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, în cadrul unei campanii, numită Operațiunea Southern Spear, despre care administrația Trump a declarat că vizează reducerea traficului de droguri.

Atacurile fac parte din intensificarea acțiunii militare americane în America de Sud, concentrată asupra Venezuelei, o națiune pe care președintele Donald Trump a acuzat-o că fură „petrol, terenuri și alte active” americane.

Administrația a deplasat mii de soldați și un grup de portavioane în Caraibe, iar Trump a ordonat marți o „ blocadă totală și completă ” a petrolierelor sancționate care intră în și părăsesc Venezuela.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, i-a răspuns lui Trump miercuri, acuzând SUA că urmăresc o schimbare de regim și dreptul de proprietate asupra teritoriului și resurselor Venezuelei.