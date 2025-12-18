Prima pagină » Știrile zilei » Armata SUA a lovit o altă ambarcațiune în estul Pacificului, ucigând patru persoane

Armata americană a efectuat miercuri un atac asupra unei alte ambarcațiuni presupuse a fi traficantă de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 4 persoane, potrivit Comandamentului Sudic al SUA.
18 dec. 2025, Știrile zilei

„Pe 17 decembrie, la indicațiile lui @SecWar Pete Hegseth, Forța Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de o organizație teroristă desemnată în apele internaționale”, a scris SOUTHCOM pe rețeaua X.

SOUTHCOM a adăugat că niciun membru al forțelor americane nu a fost rănit în atac, potrivit CNN.

Atacul de miercuri este al doilea din această săptămână, după ce SUA au atacat luni trei ambarcațiuni presupuse traficante de droguri în estul Oceanului Pacific, ucigând 8 persoane.

Cel puțin 99 de persoane au fost ucise în atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, în cadrul unei campanii, numită Operațiunea Southern Spear, despre care administrația Trump a declarat că vizează reducerea traficului de droguri.

Atacurile fac parte din intensificarea acțiunii militare americane în America de Sud, concentrată asupra Venezuelei, o națiune pe care președintele Donald Trump a acuzat-o că fură „petrol, terenuri și alte active” americane.

Administrația a deplasat mii de soldați și un grup de portavioane în Caraibe, iar Trump a ordonat marți o „ blocadă totală și completă ” a petrolierelor sancționate care intră în și părăsesc Venezuela.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, i-a răspuns lui Trump miercuri, acuzând SUA că urmăresc o schimbare de regim și dreptul de proprietate asupra teritoriului și resurselor Venezuelei.

