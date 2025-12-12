Una dintre marile puteri ale lumii face pregătiri de război. Oficial: Trebuie să fim pregătiți, războiul este la ușa Europei

Marea Britanie „dezvoltă rapid” planuri de pregătire pentru război, a anunțat secretarul Apărării, Al Carns, potrivit Sky News. El a avertizat asupra unei „umbre de război” la ușa Europei, deoarece activitatea de informații ostilă Marii Britanii a crescut cu peste 50% în ultimul an.

Marea Britanie face planuri pentru a pregăti întreaga țară pentru o posibilă izbucnire a războiului, a explicat oficialul în subordinea căruia se află forțele armate. Subliniind rolul pe care civilii trebuie să îl joace într-un conflict major, Al Carns a spus că armata, marina și forțele aeriene răspund la crize, dar „societățile, industriile și economiile câștigă războaie”.

„Umbra războiului bate din nou la ușa Europei. Aceasta este realitatea. Trebuie să fim pregătiți să-l descurajăm”, a adăugat Carns.

Activități ostile împotriva britanicilor

Marea Britanie a dezvăluit vineri că nivelul activității de informații ostile, cum ar fi spionajul, hacking-ul și amenințările fizice, împotriva forțelor sale armate și a Ministerului Apărării, a crescut cu peste 50% în ultimul an. Rusia, China, Iranul și Coreea de Nord sunt principalii suspecți.

Comentariile britanicului au apărut după ce șeful NATO le-a spus joi aliaților că Europa trebuie să se pregătească pentru o confruntare cu Rusia. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească de un război asemănător celui din timpul bunicilor și să crească rapid cheltuielile pentru apărare.

„Suntem următoarea țintă a Rusiei”, a spus oficialul.

NATO „este deja în pericol”

Mark Rutte a declarat, într-o conferință la Berlin, că NATO „este deja în pericol”.

„Mă tem că prea mulți se complac în tăcere. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este așa. Acum este momentul să acționăm”, a spus șeful NATO.

Potrivit lui Rutte, „cheltuielile și producția aliate în domeniul apărării trebuie să crească rapid”. „Forțele noastre armate trebuie să aibă ceea ce le trebuie pentru a ne menține în siguranță”, a precizat șeful NATO.