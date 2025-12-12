Prima pagină » Politic » Ursula von der Leyen, avertisment important: Săptămâna viitoare va fi decisivă pentru Ucraina

Nițu Maria
12 dec. 2025, 08:38, Politic

Ursula von der Leyen a declarat că „Săptămâna care urmează va fi decisivă” pentru Ucraina și a făcut apel la o „pace dreaptă și durabilă”.

Declarația președintei Comisiei Europene a venit joi seară, după ce aceasta a vorbit cu partenerii din „Coaliția de Voință”, grupul statelor care sprijină Kievul, la care a participat și Nicușor Dan.

Von der Leyen a anunțat că, „În ciuda presiunilor, rămânem absolut fermi în ceea ce privește obiectivul nostru, să obținem o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina”.

Ea a declarat că o pace sigură nu trebuie să ofere loc de noi conflicte și nu trebuie să afecteze securitatea europeană.

„Durabilă înseamnă că niciun acord de pace nu trebuie să conțină semințele unui conflict viitor sau să destabilizeze arhitectura europeană de securitate în ansamblul său”, a mai afirmat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei a mai spus că „Am discutat, de asemenea, despre necesitatea unor garanții de securitate robuste și credibile”.

„I-am informat pe lideri cu privire la eforturile noastre de a asigura finanțarea Ucrainei pentru perioada 2026-2027. Propunerile noastre sunt pe masă, iar sentimentul de urgență este împărtășit de toți”, mai declară ea.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că Statele Unite cer concesii mari din partea Kievului în negocierile legate de oprirea războiului, inclusiv retragerea trupelor din Donbas.

Din partea Washingtonului, Donald Trump a spus că este „extrem de frustrat” de Kiev și Moscova și că dorește „acțiuni” pentru încetarea conflictului, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe.

În Uniunea Europeană, liderii celor 27 de state ale blocului se întâlnesc pe 18 decembrie la Bruxelles pentru a discuta planul de finanțare destinat Ucrainei.

Este luată în considere și opțiunea folosirii activelor ruse blocate în Europa.

Varianta aceasta întâmpină, totuși, opoziția Belgiei, stat care găzduiește cea mai mare parte a fondurilor Băncii centrale ruse.

Premierul belgian Bart De Wever a respins ideea ca țara sa să suporte singură consecințele unei astfel de măsuri.

El a declarat că, fără garanții ferme din partea celorlalte state din Uniunea Europeană, „voi face tot ce pot pentru a bloca această decizie”.

