Trump promite o „ripostă foarte serioasă” după ce ISIS a ucis doi soldați americani în Siria

Președintele SUA Donald Trump a promis o ripostă fermă împotriva ISIS după ce un atac mortal în Siria a ucis doi soldați ai armatei SUA și un interpret civil american, relatează FoxNews.

Atacul a avut loc sâmbătă într-o zonă instabilă, în apropierea granițelor cu Irakul și Iordania.

Atac mortal în apropierea garnizoanei al-Tanf

Potrivit oficialilor americani, militarii desfășurau o misiune de contact cu un lider-cheie, parte a operațiunilor în curs împotriva ISIS.

Un atacator solitar afiliat ISIS a deschis focul, ucigând doi militari americani și un interpret civil, înainte de a fi neutralizat de forțe partenere.

Alți trei soldați au fost răniți și evacuați cu elicopterul la garnizoana al-Tanf pentru îngrijiri medicale.

Președintele Trump a declarat că militarii răniți se recuperează și că starea lor este stabilă.

Trump semnalează represalii împotriva ISIS

Vorbind înainte de plecarea de la Casa Albă către meciul de fotbal Army–Navy, Trump a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Ulterior, el a publicat un mesaj pe Truth Social, avertizând că „va exista o ripostă foarte serioasă” dacă forțele americane vor fi atacate din nou.

Trump a descris ambuscada drept un atac direct al ISIS într-o zonă periculoasă a Siriei, care nu se află sub control guvernamental deplin.

El a adăugat că președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, este „extrem de furios și tulburat” de acest incident.

Reacția Pentagonului și prezența SUA în Siria

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că atacul a avut loc în timpul unei misiuni de sprijinire a eforturilor de combatere a terorismului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că atacatorul a fost ucis de forțe aliate la scurt timp după incident.

Identitățile soldaților căzuți nu sunt făcute publice până la finalizarea notificării familiilor.

În luna iunie, aproximativ 1.500 de militari americani se aflau încă în Siria, număr ce ar urma să scadă semnificativ până la sfârșitul anului.

Statele Unite au intervenit militar în Siria în 2014 pentru a împiedica ISIS să își stabilească un califat teritorial.