Pentagonul confirmă moartea atacatorului care a ucis doi soldați americani într-o ambuscadă din Siria

Departamentul Apărării al Statelor Unite a confirmat sâmbătă că bărbatul responsabil de atacul mortal asupra personalului american în Siria a fost ucis în cadrul aceleiași operațiuni de forțe aliate, scrie Newsweek.

Secretarul Apărării lansează un avertisment ferm după atacul mortal

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că atacatorul care a condus ambuscada a fost eliminat de forțe partenere ale SUA care operează în regiune.

Într-o declarație publică, Hegseth a avertizat că orice persoană care vizează cetățeni sau militari americani va fi urmărită fără încetare și va suporta consecințe letale.

El a descris atacul drept un act „sălbatic” și a subliniat angajamentul Statelor Unite de a-și apăra personalul oriunde în lume.

Ambuscadă la Palmyra

Atacul a avut loc sâmbătă în zona Palmyra, în centrul Siriei, potrivit unor oficiali americani din domeniul apărării citați de Fox News.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că doi militari ai Armatei SUA și un interpret civil american au fost uciși în ambuscadă.

Alte trei persoane au fost rănite în incident, descris de autorități drept un atac coordonat și violent.

Misiune legată de operațiuni antiteroriste

Parnell a precizat că militarii desfășurau o „întâlnire cu lideri-cheie” în sprijinul operațiunilor în curs împotriva ISIS și a altor activități teroriste.

Misiunea făcea parte din eforturile mai ample ale Statelor Unite și ale coaliției internaționale de a perturba rețelele extremiste active în regiune.

Identitatea militarilor căzuți și detaliile despre unitățile lor nu vor fi făcute publice până la notificarea oficială a familiilor.

Oficialii din domeniul apărării au subliniat că operațiunile din Siria rămân periculoase, în pofida înfrângerii teritoriale a ISIS din ultimii ani.