Reacția Danemarcei, după ce Trump a numit un emisar special pentru Groenlanda

Danemarca a reacționat la anunțul președintelui american Donald Trump privind numirea unui emisar special pentru Groenlanda, pas prin care și-a exprimat intenția de a prelua insula.
Lars Løkke Rasmussen, ministrul danez de Externe. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
23 dec. 2025, 07:31, Știri externe

Ministrul de externe al Danemarcei a reacționat după ce Donald Trump a numit un emisar special pentru Groenlanda. Acesta a declarat că este „profund nemulțumit” de pasul făcut de președintele american, care și-a exprimat deschis dorința ca insula să devină parte a Statelor Unite, scrie CNN.

„Sunt profund nemulțumit de numirea acestui trimis special. Și sunt deosebit de nemulțumit de declarațiile sale, pe care le considerăm complet inacceptabile”, a declarat Lars Løkke Rasmussen pentru postul național de televiziune TV 2 din Danemarca.

Rasmussen a spus că va convoca ambasadorul SUA în Danemarca ca răspuns la decizia anunțată de administrația Trump.

Trump și-a apărat decizia de a-l alege pe Jeff Landry, guvernatorul statului Louisiana, drept emisar special pentru Groenlanda, spunând luni seara că Washingtonul are nevoie de Groenlanda „pentru securitatea națională” și că Landry l-a abordat în legătură cu această misiune.

Trump a reiterat de multe ori că dorește să anexeze Groenlanda

Numirea lui Landry în funcția de emisar vine în urma afirmațiilor repetate ale președintelui Trump că dorește să anexeze Groenlanda, o insulă bogată, teritoriu autonom al Danemarcei. El a spus de mai multe ori că acest pas este necesar pentru securitatea americană, fără a detalia exact în ce fel.

Atât Groenlanda, cât și Danemarca se opun ferm acestei idei.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen și prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, și-au reiterat luni opoziția față de planurile SUA de a prelua Groenlanda, afirmând că „nu se poate anexa o altă țară. Nici măcar cu un argument legat de securitatea internațională”, potrivit Reuters.

