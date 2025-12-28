Prima pagină » Știri externe » Putin și Trump nu susțin ideea unui armistițiu temporar, afirmă Kremlinul: „Nu face decât să prelungească conflictul”

Putin și Trump nu susțin ideea unui armistițiu temporar, afirmă Kremlinul: „Nu face decât să prelungească conflictul”

Kremlinul a afirmat, duminică, faptul că Vladimir Putin și Donald Trump nu susțin inițiativa europeană-ucraineană de a încheia un armistițiu temporar înainte de ajungerea la un acord.
Putin și Trump nu susțin ideea unui armistițiu temporar, afirmă Kremlinul: „Nu face decât să prelungească conflictul”
Yuri Ușakov. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
28 dec. 2025, 20:55, Știri externe

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Yuri Ușakov, a declarat, duminică, faptul că un armistițiu temporar, propus de ucraineni și europeni, nu este susținut de președinții Vladimir Putin și Donald Trump.

„Principalul lucru este că președinții Rusiei și Statelor Unite au opinii similare, și anume că opțiunea unui armistițiu temporar, propusă de ucraineni și europeni sub pretextul pregătirii unui referendum sau sub alte pretexte, nu face decât să prelungească conflictul și să ducă la reluarea ostilităților”, a declarat Ușakov, potrivit Reuters și Sky News.

Ușakov mai susține că, pentru ca ostilitățile să înceteze, Kievul trebuie să ia o „decizie curajoasă”, în conformitate cu discuțiile dintre Rusia și SUA privind Donbasul.

„Având în vedere situația actuală de pe fronturi, ar fi logic ca regimul ucrainean să ia această decizie privind Donbasul”, a spus Ușakov, potrivit sursei citate.

Comentariile lui Ușakov au avut loc în contextul în care duminică, Trump a vorbit la telefon cu Putin timp de o oră și 15 minute. Apelul a avut loc înainte ca Trump să se vadă cu Zelenski la Mar-a-Lago pentru discuții privind planul de pace în 20 de puncte.

În prezent, Rusia controlează 90% din Donbas și dorește ca Ucraina să-și retragă forțele din 10% din zona pe care forțele de la Kiev o controlează încă. În total, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei.

Recomandarea video

Cum au blocat judecătorii numiți de PSD la CCR de două ori decizia pe pensiile magistraților
G4Media
Sindicaliștii pregătesc proteste masive împotriva Guvernului Bolojan, după anunțul premierului despre concedieri: „Nu dorește o reformă reală”
Gandul
Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan
Cancan
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport
Povești din „Țara Aurului”, dezvăluite de CIA. Cum finanțau bogățiile românești spionajul Uniunii Sovietice în țările occidentale
Libertatea
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Ninge sau nu în București de Revelion?
CSID
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor