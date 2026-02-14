Analiști prevăd probleme în Rusia. Putin ar putea fi forțat să își schimbe obiectivele de război

Vladimir Putin ar putea fi forțat să își revizuiască cererile privitoare la finalul războiului din Ucraina, pe măsură ce încep să apară „probleme economice și militare severe”, spun analiștii citați de Sky News.

Liderul rus a încercat să prezinte apărarea Ucrainei ca fiind în pragul unui colaps iminent și să anunțe că o victorie a Rusiei este inevitabilă. Acest lucru s-a transformat în linii roșii pentru Moscova în timpul negocierilor de pace. Printre solicitările pentru care rușii nu vor să negocieze este ca armata ucraineană să se retragă din regiunea Donbas din estul Ucrainei.

Totuși, Institutul pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, spune că intransigența lui Putin față de obiectivele sale de război provoacă pierderi mari pe câmpul de luptă, lipsă de forță de muncă și probleme economice care vor avea „efecte disproporționate” asupra rușilor.

„ISW a evaluat de mult timp că Rusia va începe să se confrunte cu probleme economice și militare mai severe în perioada 2026-2027, iar aceste puncte de stres în efortul de război încep să se manifeste. Acești factori de stres, combinați cu sprijinul militar occidental sporit pentru Ucraina și o presiune economică mai dură, l-ar putea forța pe Putin să-și schimbe calculele și să ia în considerare inițierea unor negocieri concrete”, au transmis experții.

Noi negocieri de pace vor avea loc marți și miercuri la Geneva. La discuții vor participa delegații din Rusia, Ucraina și SUA.