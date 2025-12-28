Prima pagină » Știri externe » Trump a vorbit la telefon cu Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski: O conversație „foarte productivă”

Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel telefonic cu omologul său rus, Vladimir Putin. Convorbirea dintre cei doi a avut loc înainte ca Trump să se vadă cu Zelenski mai târziu, în cursul zilei.
Sursa foto: Artem Priakhin/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Diana Nunuț
28 dec. 2025, 19:01, Știri externe

Donald Trump a anunțat, într-o postare pe contul său de Truth Social, că a vorbit la telefon cu Vladimir Putin.

„Tocmai am avut o conversație telefonică fructuoasă și foarte productivă cu președintele Putin al Rusiei, înaintea întâlnirii mele de astăzi, la ora 13:00 (ora 20:00, ora României – n.r.), cu președintele Zelenski al Ucrainei. Întâlnirea va avea loc în sala principală de mese de la Mar-a-Lago”, a fost mesajul postat de Trump pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă nu a oferit, în postarea sa, detalii suplimentare despre ce subiecte au fost discutate în cadrul apelului.

La scurt timp după, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului rus, a confirmat agențiilor de știri de stat că convorbirea a avut loc, fără a oferi însă detalii suplimentare, potrivit Sky News.

Convorbirea telefonică dintre cei doi a avut loc cu puțin timp înainte ca Trump să se vadă cu Zelenski în Florida. Planul de pace în 20 de puncte constituie centrul discuțiilor de astăzi.

Înainte de a se întâlni cu Trump, Zelenski a subliniat că planul poate deveni baza unui viitor acord pentru încheierea războiului cu Rusia, izbucnit în urmă cu aproape 4 ani.

După mai multe săptămâni de discuții pentru modificarea unui proiect anterior de 28 de puncte, care era considerat favorabil Moscovei, s-a conturat o nouă variantă în 20 de puncte. Totuși, Ucraina și SUA nu au ajuns încă la un consens cu privire la două aspecte: controlul teritoriilor și centrala nucleară de la Zaporojie.

