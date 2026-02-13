Prima pagină » Știri externe » Kremlinul anunță că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare

Kremlinul a declarat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare.
13 feb. 2026, 12:06, Știri externe

Trei surse familiarizate cu acest subiect au declarat pentru Reuters că oficialii americani au propus o întâlnire trilaterală luni și marți la Miami.

Rundele anterioare de negocieri au avut loc la Abu Dhabi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Moscova și Washingtonul au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul comercial și economic.

Peskov a declarat că Moscova speră ca dialogul să continue, dar a afirmat că este puțin probabil ca aceste discuții să depășească stadiul de negocieri înainte de soluționarea conflictului din Ucraina.

