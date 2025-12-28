Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump

UPDATE 20:41

Înainte ca cei doi lideri să se întoarcă pentru a intra în clădire, Donald Trump a declarat reporterilor că el crede că se prefigurează un sfârșit „rapid” al războiului.

„Fie se va termina, fie va continua mult timp și milioane de oameni vor muri. Și nimeni nu vrea asta. Cred că putem avansa foarte rapid.”, a spus Trump.

Știrea inițială

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la clubul Mar-a-Lago al președintelui american Donald Trump din Palm Beach, Florida, pentru discuții de pace cu miză mare.

Liderul ucrainean a intrat în club și l-a salutat pe Donald Trump cu o strângere de mână înainte de a intra în proprietatea în stil mediteranean. Zelenski poartă un costum negru, asortat cu o cămașă de aceeași culoare.

Vorbind alături de Volodimir Zelenski în fața reședinței sale Mar-a-Lago, Donald Trump a spus că președintele rus Vladimir Putin „dorește cu adevărat pacea”.

„Au murit prea mulți oameni și cred că ambii președinți doresc să ajungă la un acord”, afirmă Trump.

„Cred cu adevărat că avem premisele unui acord care este bun pentru Ucraina, bun pentru toată lumea. Nu există nimic mai important.”

El a mai spus că va exista un acord de securitate „puternic” pentru Ucraina și că „națiunile europene sunt foarte implicate”.

„Consider că națiunile europene au fost cu adevărat minunate și sunt foarte în acord cu această întâlnire și cu încheierea unui acord. Sunt cu toții oameni extraordinari.”

Trump a declarat anterior că discuțiile lor vor avea loc în sala de mese a clubului Mar-a-Lago, un spațiu ornamentat cu picturi murale.

Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc, duminică, în Florida. În centrul discuțiilor se află planul de pace în 20 de puncte, anunțat în această săptămână de către biroul președintelui ucrainean.