Prima poziție a Kremlinului privind propunerile europene legate de planul de pace: „complet neconstructive”

Propunerile europenilor referitoare la planul de pace al Ucrainei sunt „complet neconstructive”, a declarat, luni, Iuri Ușakov, unul dintre consilierii Kremlinului, potrivit Sky News. El s-a referit la modificările propuse de ucraineni și de liderii europeni la planul de pace în 28 de puncte al SUA pentru Ucraina.

La prima vedere, actualizarea europeană pare complet neconstructivă și nu funcționează pentru Rusia, a spus Ușakov. „Multe” dintre prevederile planului inițial al SUA trimis la Kiev săptămâna trecută par acceptabile, în timp ce alte prevederi necesită discuții detaliate, a adăugat el. Există „unele semnale”, dar încă nu există un acord definitiv privind organizarea de discuții între reprezentanții Rusiei și ai SUA în persoană, a mai spus Ușakov.

Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul în 28 de puncte al SUA, în special cu privire la concesiile teritoriale ale Ucrainei și la reducerea dimensiunii forțelor sale armate.

După discuțiile de duminică de la Geneva, SUA și Ucraina au anunțat că au elaborat un „cadru de pace actualizat”.

Ce a spus Vladimir Putin

Și președintele rus Vladimir Putin a declarat că planul de pace al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi „în principiu” folosit ca „bază pentru o soluționare pașnică finală”. Declarația a fost făcută în timpul unei convorbiri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Kremlinul a publicat un rezumat al declarațiilor președintelui rus din cadrul convorbirii, făcând în același timp o distincție între planul original american de pace în 28 de puncte și orice versiune actualizată elaborată la Geneva de liderii europeni.

„Vladimir Putin a remarcat că aceste propuneri, în versiunea în care le-am analizat, sunt în conformitate cu discuțiile de la summitul ruso-american din Alaska și, în principiu, pot fi folosite ca bază pentru o soluționare pașnică finală”, a transmis Kremlinul, referindu-se la o întâlnire din august între Vladimir Putin și Donald Trump.

Planul european a fost elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța

Planul european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, a fost publicat recent. Documentul, cunoscut drept contrapropunerea „E3”, răspunde punct cu punct planului în 28 de puncte al administrației Trump, considerat de mulți politicieni occidentali ca fiind prea favorabil Moscovei.

Conform planului european, Rusia „va fi reintegrată treptat în economia globală”. Planul adaugă că țara ar putea reintra în G8. Acordul prevede, de asemenea, că „efectivul armatei ucrainene va fi limitat la 800.000 de soldați în timp de pace”. Propunerea SUA-Rusia solicita o limită de 600.000 de soldați.

Planul în 28 de puncte elaborat de americani și ruși cere Ucrainei să renunțe la vaste teritorii, inclusiv la teritorii care nici măcar nu au fost cucerite de forțele ruse. Contrapropunerea europeană prevede că „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact” sau linia frontului.

Europenii doresc ca activele suverane ale Rusiei să rămână înghețate până când Moscova va plăti despăgubiri pentru daunele imense pe care le-a cauzat de la invazia sa pe scară largă.