Rusia susține că nu a primit încă informații oficiale de la SUA cu privire la discuțiile de la Geneva

„Urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, printre alte surse. Dar încă nu am primit nimic oficial”, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de agenția rusă Interfax.

Referitor la contrapropunerea elaborată de Franța, Germania și Marea Britanie, la planul de pace din 28 de puncte, Peskov spune că Rusia nu a primit încă nicio variantă a planului.

„Nu am văzut încă niciun plan. Am citit declarația care a urmat discuțiilor de la Geneva. Au fost făcute unele ajustări la textul pe care l-am văzut mai devreme. Vom aștepta. Se pare că dialogul continuă și că unele contacte vor continua. Până în prezent, repet, nu am primit nimic oficial”, a declarat Peskov.

Duminică, la Geneva, a avut loc o reuniune informală a liderilor din SUA, Ucraina, Germania, Franța și Marea Britanie, dar și alte țări europene, în cadrul căreia a fost prezentată contrapropunerea la planul de pace din 28 de puncte elaborat de SUA și Rusia.