Șase balene au murit după ce au eșuat pe o plajă din Noua Zeelandă

Șase balene au murit pe o plajă izolată din Insula de Sud a Noii Zeelande în urma unui eșuare în masă, iar voluntarii se luptă contra cronometru pentru a le aduce înapoi în mare pe celelalte 15 balene care sunt încă în viață, potrivit BBC.
Sursa foto: captură X
Laurentiu Marinov
09 ian. 2026, 06:37, Știri externe

Aproximativ 55 de balene pilot au fost găsite pe plaja Farewell Spit joi. În timp ce majoritatea au reușit să se întoarcă în larg, 15 au eșuat și sunt acum răspândite pe o lungime de aproximativ 1 km de plajă.

Un videoclip de la Project Jonah, o organizație non-profit care lucrează cu mamifere marine, a arătat voluntari care turnau găleți cu apă peste balene pentru a le răcori, relatează BBC.

„Când vine mareea, va trebui să ne mișcăm foarte repede pentru a aduce aceste balene laolaltă, apoi să le mutăm în ape mai adânci”, a spus Louisa Hawkes de la Proiectul Jonah.

Balenele pilot sunt animale foarte sociale și au un instinct natural de a avea grijă unele de altele.

Voluntarii speră să reunească cele 15 balene eșuate într-un „grup unit” pentru a le ajuta să se refamiliarizeze unele cu altele și să înoate împreună, a spus Hawkes.

Vor încerca să repună balenele la suprafață în această după-amiază, dar timpul este scurt. „Trebuie să facem toate acestea înainte ca mareea să se schimbe și să scadă din nou”, a spus Hawkes. Grupul face apel la voluntari pentru a ajuta la reflotare.

Exemplare de balene monitorizate

Departamentul de conservare din Noua Zeelandă a trimis rangeri, o barcă și o dronă la Farewell Spit pentru a monitoriza orice alte exemplare eșuate.

Eșuările în masă au loc în mod regulat la Farewell Spit, situat în vârful nordic al Insulei de Sud.

Departamentul de conservare o descrie ca o „capcană pentru balene” naturală, situată de-a lungul unei rute de migrație pentru balenele cu înotătoare lungi.

În februarie 2017, peste 400 de balene pilot cu înotătoare lungi au fost eșuate acolo – cea mai mare eșuare din Noua Zeelandă din ultimii peste 100 de ani.

