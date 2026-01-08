O insulă pustie caută doi îngrijitori pentru cafenea: salariu, masă și cazare incluse

Candidații trebuie însă să fie conștienți că locul de muncă este „intens” și insula are „foarte puține” resurse.

Idilica insulă Great Blasket, un paradis al faunei sălbatice, nu are rezidenți permanenți din 1953, dar asta nu înseamnă că îngrijitorii nu vor avea de lucru, scrie Express.

Responsabilități și condiții de muncă

Sarcinile îngrijitorilor vor include supravegherea a trei cabane de vacanță, curățenie și vopsire, îngrijirea oaspeților cazați peste noapte și servirea ceaiului și cafelei, precum și gestionarea activităților zilnice.

Anunțul precizează: „Căutăm un duo harnic, responsabil și de încredere, care să aibă abilități interpersonale și inițiativă. Vă rugăm să rețineți că acesta nu este un job de vacanță. Sezonul poate fi FOARTE aglomerat și veți fi pe picioare aproape toată ziua”.

Anunțul reiterează natura intensă a postului, menționând că insula poate fi „foarte aglomerată”, calificând jobul ca fiind „intens””, iar îngrijitorii trebuie să recunoască că locația dispune de „foarte puține” resurse.

Sezon și beneficii

Candidații selectați vor călători pe insulă în ultima săptămână a lunii martie, sezonul fiind între 1 aprilie și mijlocul lunii octombrie, în funcție de condițiile meteorologice.

Zilele libere sunt determinate de vreme. O perioadă de vreme rea care durează câteva zile ar putea însemna că nu se navighează. Asta în timp ce patru săptămâni consecutive de soare ar putea însemna o perioadă „intensă” pentru îngrijitori.

Slujba are și avantaje. Îngrijitorii se vor bucura, pe lângă salariu, de masă și cazare. Alcoolul și articolele de toaletă nu fac parte din cumpărăturile zilnice.

Candidații norocoși vor dormi într-un dormitor deasupra cafenelei și vor folosi bucătăria locului. Anunțul recunoaște că „lucrările generale de bricolaj sau întreținere” sunt încurajate în cazul unei perioade îndelungate de vreme rea sau de zile libere.

Despre Insula Great Blasket

O „zonă specială de conservare”, insula se întinde pe patru mile și are o suprafață de peste 1.100 de acri. Nelocuită din 1953, insula Great Blasket era una dintre cele mai îndepărtate zone vorbitoare de irlandeză din Corca Dhuibhne.

Una dintre atracțiile insulei este fauna sălbatică. Vizitatorii ar putea avea șansa de a observa specii precum delfinii Risso, delfinii comuni și delfinii cu bot gros, precum și rechini pelagici, foci cenușii și balene.

Insula găzduiește o mare varietate de păsări, inclusiv sulițe, puffini, rândunele arctice, guillemots și cormorani.