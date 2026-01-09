Prima pagină » Știri externe » Trei morți la Kiev în urma unui atac rusesc cu drone

Rusia a atacat Ucraina cu drone și rachete, ucigând trei persoane și rănind cel puțin 16 persoane în capitală, în noaptea de joi spre vineri, au declarat autoritățile ucrainene, citate de AP.
Sursa foto: captură X
Laurentiu Marinov
09 ian. 2026, 06:49, Știri externe

Rusia a lovit, de asemenea, infrastructura critică din orașul Lviv, din vestul țării, folosind o rachetă balistică neidentificată, a declarat primarul Andriy Sadoviy, potrivit AP.

Comandamentul de Vest al Forțelor Aeriene ale Ucrainei a declarat ulterior că racheta a călătorit cu o viteză de 13.000 de kilometri (peste 8.000 de mile) pe oră și că tipul specific de rachetă este investigat.

Mai multe districte din Kiev au fost afectate de atac, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko. În districtul Desnyanskii, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje. La o altă adresă din același district, primele două etaje ale unei clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacului.

În districtul Dnipro, părți ale unei drone au avariat o clădire cu mai multe etaje, unde a izbucnit un incendiu.

