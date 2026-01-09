Trei morți la Kiev în urma unui atac rusesc cu drone

Rusia a lovit, de asemenea, infrastructura critică din orașul Lviv, din vestul țării, folosind o rachetă balistică neidentificată, a declarat primarul Andriy Sadoviy, potrivit AP.

Comandamentul de Vest al Forțelor Aeriene ale Ucrainei a declarat ulterior că racheta a călătorit cu o viteză de 13.000 de kilometri (peste 8.000 de mile) pe oră și că tipul specific de rachetă este investigat.

Mai multe districte din Kiev au fost afectate de atac, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko. În districtul Desnyanskii, o dronă s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri cu mai multe etaje. La o altă adresă din același district, primele două etaje ale unei clădiri rezidențiale au fost avariate în urma atacului.

În districtul Dnipro, părți ale unei drone au avariat o clădire cu mai multe etaje, unde a izbucnit un incendiu.