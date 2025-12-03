Diana Buzoianu despre criza apei: ESZ Prahova știa ca există riscul apariției unei turbidități ridicate în apa de la Paltinu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri la Digi24 că operatorul de apă ESZ Prahova știa ca există riscul apariției unei turbidități ridicate în apa preluată din Lacul Paltinu.

Buzoianu a spus că atât operatorul, cât și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița au contribuit în mod egal la situația care a afectat alimentarea cu apă în 13 localități din Prahova și Dâmbovița.

Ministrul a afirmat că a solicitat demisia conducerii celor două instituții.

„Operatorul de apă știa că există riscul de creștere de turbiditate, adică ca apa să nu mai fie la fel de clară. Și în acel moment ei știu. Sunt vinovate ambele autorități de la nivel local, Administrația Bazinală de la Buzău-Ialomița și operatorul, motiv pentru care am cerut demisia ambilor directori”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea precizează că nu are competența legală de a demite direct persoanele aflate în funcții.

„Există niște atribuții foarte partajate. E adevărat că sunt în subordinea Ministerului Mediului, dar nu am, de exemplu, atribuții pentru a da afară directori de la nivelul administrațiilor bazinale locale sau de la operatorul economic, care este o companie deținută integral de către Apele Române”, mai spune Buzoianu.

ESZ Prahova a transmis, într-un comunicat, că responsabilitatea aparține autorităților centrale.

Operatorul susține că problema apei din județ „este cauzată de deciziile greșite ale ANAR și ale Ministerului Mediului privind Barajul Paltinu”.

Compania declară că funcționează cu echipamente foarte vechi, pe care nu are dreptul să le modernizeze.

„Căutarea unor vinovați în interiorul societății este o acțiune de dezinformare menită să acopere responsabilități reale ale altor instituții”, mai arată sursa citată.