Oana Țoiu afirmă că NATO trebuie să-și întărească prezența pe flancul estic, în pofida presiunilor Rusiei

NATO trebuie să-și consolideze prezența pe flancul estic, în pofida presiunilor reînnoite ale Rusiei de a constrânge alianța militară în timpul negocierilor de pace cu Statele Unite, a declarat Oana Țoiu.
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
03 dec. 2025, 21:55, Politic

Postura de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic trebuie întărită, nu redusă”, a afirmat ministra de Externe într-un interviu acordat Bloomberg, miercuri, la Bruxelles.

Putin vrea ca NATO să-și reducă prezența în regiune

Cererea lui Vladimir Putin, prin care acesta solicită Alianței Nord-Atlantice să-și reducă prezența în regiune, a reapărut în contextul negocierilor dintre SUA, Rusia și Ucraina privind încheierea războiului.

De asemenea, Kievul a fost supus unor presiuni să renunțe la ambițiile sale de a adera la NATO, ca parte a unui plan de pace în 28 de puncte propus de Statele Unite.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner nu au reușit să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului după aproape cinci ore de discuții pe care Kremlinul le-a descris drept „foarte reușite”, marți, la Moscova.

Țoiu: Ucraina are nevoie de un acord detaliat, cu garanții de securitate

Ucraina are nevoie de „un acord de pace detaliat, negociat, cu garanții de securitate”, nu doar de un armistițiu, a spus Țoiu.

„Este inacceptabil să luăm în calcul un scenariu în care Rusia ar avea în continuare stimulentele și libertatea de a-și crește capacitatea militaro-industrială, în timp ce Ucraina ar avea limite în dezvoltarea propriei armate”, a adăugat ministrul.

România, care are cea mai lungă graniță terestră cu Ucraina din UE, a înregistrat în ultimele luni mai multe încălcări ale spațiului aerian de către drone.

România a fost, de asemenea, afectată de decizia Washingtonului de a-și reduce prezența militară în țară.

Aliații NATO vor trebui să decidă dacă vor înlocui aceste trupe, a spus Oana Țoiu.

Ea a precizat și că Statele Unite vor compensa retragerea militarilor prin furnizarea de capacități de monitorizare aeriană.

