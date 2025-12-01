Prima pagină » Știri externe » Reacția Moscovei după ce NATO ia în calcul o abordare „mai agresivă” la războiul hibrid al Rusiei

Reacția Moscovei după ce NATO ia în calcul o abordare „mai agresivă” la războiul hibrid al Rusiei

Rusia a declarat luni că afirmațiile unui înalt oficial al NATO, potrivit cărora alianța ar putea lua în considerare o „lovitură preventivă”, sunt extrem de iresponsabile.
Reacția Moscovei după ce NATO ia în calcul o abordare „mai agresivă” la războiul hibrid al Rusiei
Iulian Moşneagu
01 dec. 2025, 15:44, Știri externe

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care prezidează Comitetul Militar al NATO, a declarat într-un interviu pentru cotidianul Financial Times că Alianța Nord-Atlantică reevaluează modul în care se confruntă cu amenințările hibride care s-au intensificat în întreaga Europă.

„Studiem totul… În ceea ce privește spațiul cibernetic, suntem oarecum reactivi. Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi în loc de reactivi”, a declarat Dragone pentru FT.

Oficialul militar a mai sugerat, de asemenea, că o „lovitură preventivă” ar putea fi considerată, în anumite circumstanțe, o „acțiune defensivă”, o abordare care este „mai îndepărtată de modul nostru normal de gândire și comportament”.

Reacția Moscovei

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că afirmațiile sunt văzute de Moscova drept „un pas extrem de iresponsabil, care indică disponibilitatea alianței de a continua să se îndrepte spre escaladare”.

„Vedem în asta o încercare deliberată de a submina eforturile de depășire a crizei ucrainene”, a spus Zaharova, potrivit Reuters.

„Cei care fac astfel de declarații ar trebui să fie conștienți de riscuri și de posibilele consecințe, inclusiv pentru membrii alianței înșiși”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
G4media
De ce blocurile comuniste cu spații comerciale la parter sunt mai puțin stabile la un cutremur: „Stâlpii au început să devină mai vulnerabili”
Gandul
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Cancan
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
Libertatea
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025! Ce a prezis în catrenele sale
CSID
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor