Reacția Moscovei după ce NATO ia în calcul o abordare „mai agresivă” la războiul hibrid al Rusiei

Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care prezidează Comitetul Militar al NATO, a declarat într-un interviu pentru cotidianul Financial Times că Alianța Nord-Atlantică reevaluează modul în care se confruntă cu amenințările hibride care s-au intensificat în întreaga Europă.

„Studiem totul… În ceea ce privește spațiul cibernetic, suntem oarecum reactivi. Ne gândim să fim mai agresivi sau proactivi în loc de reactivi”, a declarat Dragone pentru FT.

Oficialul militar a mai sugerat, de asemenea, că o „lovitură preventivă” ar putea fi considerată, în anumite circumstanțe, o „acțiune defensivă”, o abordare care este „mai îndepărtată de modul nostru normal de gândire și comportament”.

Reacția Moscovei

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că afirmațiile sunt văzute de Moscova drept „un pas extrem de iresponsabil, care indică disponibilitatea alianței de a continua să se îndrepte spre escaladare”.

„Vedem în asta o încercare deliberată de a submina eforturile de depășire a crizei ucrainene”, a spus Zaharova, potrivit Reuters.

„Cei care fac astfel de declarații ar trebui să fie conștienți de riscuri și de posibilele consecințe, inclusiv pentru membrii alianței înșiși”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.