Președintele Israelului despre grațierea premierului Netanyahu: Voi lua în calcul doar binele statului și societății

Herzog a recunoscut că demersul premierului a provocat neliniște și dezbateri intense în rândul populației, însă, acesta a transmis luni: „Am precizat deja că va fi gestionată în modul cel mai adecvat și precis. Voi lua în considerare doar binele statului și al societății israeliene, având în vedere exclusiv interesele Statului Israel. Un lucru îmi este clar: retorica violentă nu mă influențează, dimpotrivă, discursul respectuos provoacă discuții și stimulează dialogul și invit publicul israelian să vină la casa președintelui, la casa poporului, pentru a-și exprima opinia și a răspunde în consecință”.

Declarațiile președintelui au fost făcute în contextul acțiunilor făcute de premierului Netanyahu. Duminică, șeful guvernului de la Ierusalim a depus oficial o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog, pe fondul procesului de corupție în care este judecat de ani de zile.

Procesul, deschis oficial în 2020, este rezultatul unei anchete îndelungate finalizate cu inculparea lui Benjamin Netanyahu în 2019.

Premierul este acuzat în trei dosare distincte, printre care și primirea unor cadouri în valoare de aproape 700.000 de shekeli (aproximativ 166.500 de lire sterline) de la oameni de afaceri. Netanyahu a pledat nevinovat la toate acuzațiile, susținând că dosarele sunt motivate politic.

Deși procesul se află încă în desfășurare și nu a fost pronunțată o sentință, solicitarea de grațiere reprezintă o mișcare juridică fără precedent în istoria recentă a Israelului.