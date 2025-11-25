Mită între 50 și 150 de lei să înmatriculeze ilegal mașini. Patru polițiști din Dolj, reținuți

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj face cercetări într-un dosar penal vizând săvârşirea infracţiunilor de luare de mită.

Procurorii au informații că în luna octombrie 2025, 4 agenţi de poliţie din cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Dolj – Compartimentul Înmatriculare şi Evidenţă a Vehiculelor Rutiere Craiova – în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în legătură cu acestea, au efectuat mai multe activități legate de înmatriculare (atât provizorii cât și definitive), cât și de radiere a vehiculelor, pentru care au primit sume de bani mai mari decât cele pentru care au emis chitanță, fără a oferi rest și fără intenția de a remite vreo sumă de bani ca rest (însușindu-și astfel diferența cu titlu de mită).

„Astfel, din probele administrate în cauză a rezultat că cei 4 agenţi de poliţie din cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor – Compartimentul Înmatriculare şi Evidenţă a Vehiculelor Rutiere Craiova, în schimbul primirii unor sume de bani, cuprinse între 50 şi 150 de lei, facilitau înmatricularea unor autovehicule fără respectarea prevederilor legale, respectiv primirea dosarelor de la persoane interpuse, altele decât cele înscrise în contractul de vânzare – cumpărare al autoturismelor, fără existenţa unor procuri speciale în forma autentică respectiv pentru a primi şi prelucra dosare de înmatriculare, fără programare”, transmit procurorii.

Cei 4 inculpaţi au fost reţinuţi, marți, pe o durată de 24 ore, pentru comiterea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată, urmând să fie prezentaţi judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.