Un polițist de la Constanța a recunoscut mita pentru a scăpa cu pedeapsă mai mică

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului Florin Siminanu, ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, aflat în arest la domiciliu, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut că, la data de 3 noiembrie 2025, inculpatul Florin Simineanu, în calitate de ofițer de poliție cu atribuții de constatare/sancționare a contravențiilor în cadrul IPJ Constanța – Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu, a efectuat un control general pe linie mediu în cadrul unei societăți din jud. Constanța, în urma căruia ar fi fost descoperite o serie de nereguli. La finalul controlului, inculpatul a întocmit un proces-verbal de constatare fără a aplica o amendă contravențională și l-ar fi îndrumat pe directorul general al societății respective să remedieze problemele identificate.

Ulterior, în 12 noiembrie 2025, inculpatul Florin Simineanu ar fi pretins directorului general al societății respective remiterea sumei de 20.000 de lei sau, alternativ, a sumei de 25.000 de lei, la alegerea acestuia din urmă, întrucât nu a aplicat sancțiunile contravenționale prevăzute de lege pentru neregulile constatate în timpul controlului menționat anterior.

La data de 28 noiembrie 2025, inculpatul Simineanu Florin a primit de la persoana respectivă (martor în cauză), suma de 5.000 euro (echivalentul sumei de 25.000 de lei), ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Anchetatorii spun că inculpatul și-a asumat în totalitate fapta comisă și a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor.

„În prezența avocatului, inculpatul Simineanu Florin a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. Totodată, inculpatului i s-a interzis pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, exercitarea drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție în cadrul Poliției Române”, arată DNA.

Inculpatul Florin Simineanu a declarat că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.

Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției privindu-l pe inculpat au fost înaintate Tribunalului Constanța.