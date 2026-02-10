România coboară în Indexul de Percepție a Corupției. Scor mai mic în raportul Transparency International

Cu un scor de 45 de puncte din 100 posibile, România înregistrează o scădere față de anul precedent, când obținea 46 de puncte și se situa pe locul 69. Scorul actual plasează țara noastră la egalitate cu Benin și Sao Tome și Principe, două state africane.

Raportul arată că scorurile cuprinse între 43 și 47 de puncte sunt considerate un „interval de încredere”, ceea ce indică faptul că fluctuațiile minore nu sunt neapărat semnificative din punct de vedere statistic. Cu toate acestea, tendința descendentă confirmă stagnarea eforturilor anticorupție din România.

Evoluție și metodologie

Cel mai bun rezultat obținut de România în Indexul de Percepție a Corupției, începând cu 2012, a fost de 48 de puncte, în anii 2016 și 2017. Cel mai slab scor a fost de 43 de puncte, înregistrat în 2013 și 2014. Indicele CPI este cel mai utilizat instrument global de măsurare a corupției și reflectă percepția experților și a mediului de afaceri asupra corupției din sectorul public.

Scorul fiecărei țări este calculat pe baza a cel puțin trei surse de date, extrase din 13 sondaje și evaluări realizate de instituții precum Banca Mondială și Forumul Economic Mondial. Indicatorii vizează aspecte precum mita, deturnarea fondurilor publice, numirile nepotiste, transparența instituțională, protecția avertizorilor de integritate și accesul la informații publice.

România, peste statele vecine

Chiar dacă poziția globală rămâne modestă, România se situează peste mai multe state din regiune. Republica Moldova ocupă locul 80, cu 42 de puncte, în timp ce Bulgaria și Ungaria sunt pe locul 84, ambele cu 40 de puncte. Serbia se află pe poziția 116, cu un scor de 33, iar Ucraina, afectată de război și scandaluri de corupție, ocupă locul 104, cu 36 de puncte.

La nivel mondial, Danemarca conduce clasamentul cu 89 de puncte, urmată de Finlanda și Singapore. În schimb, Statele Unite și Marea Britanie au înregistrat scăderi semnificative, Transparency International avertizând asupra unei tendințe globale de erodare a instituțiilor democratice și a leadershipului în combaterea corupției.

ONG-ul subliniază că media globală a scăzut la 42 de puncte, iar peste două treimi dintre țări au scoruri sub 50, ceea ce confirmă faptul că corupția rămâne o amenințare majoră la nivel mondial.