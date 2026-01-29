Scandal uriaș în China. Zeci de persoane, excluse pe viață din fotbal și echipe depunctate

73 de persoane au fost excluse din fotbal după ce au fost acuzate că au participat la trucarea unor meciuri, potrivit AP. Decizia comunicată joi mai prevede depunctarea a nouă cluburi de top.

Printre cei interziși sunt fostul antrenor al echipei naționale și jucătorul lui Everton, Li Tie, și fostul președinte al Asociației Chineze de Fotbal (CFA) Chen Xuyuan.

„Pentru 73 de persoane, inclusiv Chen Xuyuan și Li Tie, ale căror infracțiuni au fost confirmate prin hotărâri judecătorești, CFA a impus interdicții pe viață de a participa la orice activități legate de fotbal”, a declarat un oficial CFA.

În 2024, Li – care a condus echipa națională din 2019 până în 2021 – și Chen au fost condamnați pentru acceptarea de mită în valoare de milioane de dolari. Li a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, în timp ce Chen a primit o condamnare pe viață.

Nouă echipe de fotbal, pedepsite drastic

Nouă cluburi din Superliga Chineză au fost pedepsite drastic. Shanghai Shenhua, care a terminat pe locul doi sezonul trecut, și Tianjin Jinmen Tigers au fost cele mai afectate. Cele două cluburi au fost penalizate fiecare cu câte 10 puncte și amendate cu 1 milion de yuani (143.788 de dolari). Campioana en-titre, Shanghai Port, va începe sezonul 2026 cu cinci puncte în minus.

„Deducerile de puncte și penalitățile financiare impuse cluburilor se bazează pe suma, natura, gravitatea și impactul social al tranzacțiilor necorespunzătoare în care a fost implicat fiecare club”, a declarat CFA, adăugând că își va menține politica de „toleranță zero” față de corupție.

În septembrie 2024, alți 43 de oficiali și jucători din China au fost suspendați pe viață.