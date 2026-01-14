Percheziții într-un dosar de corupție la sediul partidului Iuliei Timoșenko. Fostul premier ucrainean reacționează: Resping complet toate aceste acuzații nefondate

Iulia Timoșenko, lidera partidului Batkivșcina, a reacționat în urma unor percheziții făcute de ofițerii anticorupție la sediul formațiunii pe care o conduce. NABU și SAP au anunțat, marți seara, că au deschis o anchetă privind fapte de corupție, iar sursele citate de presa de la Kiev spun că Timoșenko este vizată.

Aceasta a confirmat faptul că au avut loc percheziții la biroul său în cursul serii de marți, susținând ofițerii anticorupție au sosit cu cinci microbuze, au acționat fără mandat judecătoresc și nu i-au permis să cheme un avocat. De asemenea, ea a mai afirmat, într-un discurs în fața Parlamentului ucrainean, că ofițerii au percheziționat și biroul încuiat al lui Serhii Vlasenko, un deputat din partidul condus de ea.

„Vreau să resping complet toate aceste acuzații nefondate și nedovedite. Ieri, la ora 21:30, eram singură în birou. Nu era niciun agent de pază, niciun străin, nimeni. La ora 21:30, un număr mare de persoane au dat buzna, echipate și înarmate. Au sosit cu cinci microbuze. (…) Șeful grupului a spus: «Nu există documente și nu sunt necesare, deoarece acestea sunt acțiuni speciale de investigație care nu necesită nimic». Mi-a arătat doar un extras din Registrul Unificat pe telefonul său”, a afirmat Timoșenko, potrivit Ukrainska Pravda.

Iulia Timoșenko: „Mi-au golit imediat geanta și mi-au luat telefoanele”

Ea a adăugat că a cerut să i se permită să sune un avocat, însă i s-ar fi spus „fără avocat, vom efectua perchezițiile imediat”.

„Mi-au golit imediat geanta și mi-au luat telefoanele. Au un dispozitiv mic în care introduc coduri proxy, îl conectează și codul este spart în câteva minute. Am acest telefon de cinci ani. Nimeni nu și-ar fi putut imagina că întreaga mea viață, toate mesajele mele, toate conversațiile mele confidențiale ar fi expuse. Când scotocesc prin lucruri care nu au absolut nicio legătură cu motivul pentru care au venit, este cu adevărat îngrozitor”, a mai spus Timoșenko.

Între timp, NABU a publicat și un comunicat, alături de înregistrări audio şi imagini din timpul acestor percheziţii, în care la un birou apare o femeie cu faţa blurată, cel mai probabil Iulia Timoşenko, în timp ce anchetatorii scot dintr-o geantă un plic cu teancuri de dolari.