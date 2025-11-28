Condiția Bruxelles-ului pentru aderarea Ucrainei la UE: Condamnați funcționarii corupți dacă vreți să aderați

Un înalt oficial de la Bruxelles a afirmat că Ucraina trebuie să îi urmărească penal pe cei corupți din clasa politică și din mediul de afaceri dacă dorește să adere la UE. Avertismentul vine pe fondul presiunilor crescânde asupra lui Volodimir Zelenski în legătură cu o anchetă privind o presupusă corupție de 100 de milioane de dolari care vizează cercul restrâns al acestuia.

Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a subliniat, într-un interviu pentru publicația POLITICO, faptul că guvernele europene vor sprijini aderarea unei țări candidate – precum Ucraina – la blocul comunitar în cazul în care aceasta poate dovedi că dispune de un sistem eficient de eradicare a criminalității la vârful societății.

Necesitatea unui sistem robust de investigare, urmărire penală și condamnare

„În fiecare țară candidată trebuie să existe un sistem robust pentru tratarea cazurilor de corupție la nivel înalt. Este necesar să existe un sistem robust de investigare și, în ultimă instanță, de urmărire penală și condamnare. Demonstrarea eficacității în acest domeniu este ceva ce solicităm tuturor statelor membre și, cu siguranță, celor care doresc să adere la Uniunea Europeană”, a subliniat oficialul în cadrul interviului pentru POLITICO.

În prezent, Ucraina este în proces de aderare la UE, însă progresul este blocat de opoziția Ungariei. McGrath a declarat că „aceleași standarde se aplică tuturor țărilor candidate”, adăugând că „reformele statului de drept și ale justiției sunt esențiale în procesul de aderare”.

Ancheta care zguduie Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu una dintre cele mai puternice crize politice de la începutul invaziei ruse. Mai multe persoane din cercul restrâns al lui Zelenski ar fi vizate de un dosar de corupție din sectorul energetic.

Potrivit investigației desfășurate de agențiile anticorupție, 100 de milioane de dolari au fost deturnați printr-o schemă de comisioane ilegale. Comisioanele erau percepute contractorilor în schimbul accesului la lucrări pentru compania nucleară de stat Energoatom.

Această anchetă vine într-un moment extrem de sensibil pentru Ucraina, președintele american Donald Trump făcând presiuni asupra lui Zelenski să accepte un acord de pace care i-ar putea impune să cedeze teritoriu Rusiei.