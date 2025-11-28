Scandal uriaș al diplomelor false în Polonia. 29 de persoane, printre care un primar, europarlamentari și profesori puși sub acuzare

Printre inculpați se numără primarul unui oraș major, foști membri ai Parlamentului European, rectori și cadre universitare. Cazul are ca punct central universitatea privată Collegium Humanum, redenumită ulterior Universitatea de Afaceri și Științe Aplicate Varșovia, scrie TVP.

Collegium Humanum, în centrul scandalului diplomelor false din Polonia

Ancheta a pornit în februarie 2024, când agenția anticorupție CBA a descins la Collegium Humanum, instituție cunoscută pentru programele MBA eliberate rapid și la preț redus. Aceste programe au pierdut recunoașterea oficială în martie 2024, după suspiciuni că diplomele erau acordate fără parcurgerea cursurilor obligatorii.

Procurorii susțin că rectorul Paweł Cz., împreună cu angajați ai instituției, ar fi primit bani și beneficii personale în schimbul eliberării diplomelor false. Schema ar fi funcționat prin circa 30 de “recrutori” care atrăgeau clienți – inclusiv numeroși funcționari publici.

Implicarea politicienilor în scandal

Printre cei acuzați se află Jacek Sutryk, primarul orașului Wrocław, acuzat de fraudă și corupție pentru obținerea unui MBA în 2020 fără participarea la cursuri. Acesta neagă acuzațiile și susține că este nedreptățit.

De asemenea, doi foști europarlamentari – Karol K. și Ryszard C. – sunt acuzați de trafic de influență și primirea de beneficii financiare. Aceștia resping acuzațiile formulate de procurori.

Dimensiunea financiară a scandalului

Ancheta include și fapte grave de corupție în cadrul Comitetului de Acreditare al Statului. Un fost înalt funcționar ar fi acceptat peste 710.000 de euro mită pentru a facilita acreditarea unor programe universitare.

Până în prezent, 78 de persoane sunt suspecte, iar autoritățile au confiscat bunuri de peste 41,6 milioane de euro. Probele includ declarații ale martorilor, analize grafologice și date din telefoane și e-mailuri. Inculpații riscă până la 10 ani de închisoare.