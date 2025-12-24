Prima pagină » Știri externe » Scandal al diplomelor false și în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris, suspendat din funcție

Scandalul diplomelor false a ajuns și în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a fost suspendat din funcție de Guvernul de la Varșovia. Diplomatul este anchetat într-un caz privind traficul cu diplome false la o universitate privată.
24 dec. 2025, 19:35, Știri externe

Ambasadorul Poloniei în Franța, Jan Emeryk Rosciszewski, a fost suspendat din funcție în așteptarea rezultatelor anchetei privind diplomele false

Anunțul a fost făcut miercuri de Ministerul polonez de Externe.

Rosciszewski, care ocupă postul de la Paris din 2022, a fost reținut marți pe Aeroportul Frédéric Chopin din Varșovia. El a fost dus la audieri de anchetatorii Biroului Central Anticorupție, potrivit portalului Goniec.pl, citat de Le Figaro.

„Având în vedere situația, s-a pus la dispoziția ministrului. Ministrul Radoslaw Sikorski a decis să-l suspende pe ambasador din funcție până când acuzațiile vor fi clarificate”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministrului pentru agenția de știri poloneză PAP.

Misiunea diplomatică din Franța va fi condusă de adjunctul Ambasadei de la Paris, au mai transmis polonezii.

„Misiunea diplomatică din Franța va fi condusă de adjunctul șefului misiunii, ambasadorul Wieslaw Tarka”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Scandal în Plonia, ambasadorul neagă acuzațiile

Ambasadorul polonez a negat orice fraudă. Conform biografiei sale oficiale, el a studiat la Varșovia, la Lublin și la Institutul de Studii Politice din Paris (Sciences Po). El deține un Executive MBA și a ocupat funcții de conducere în bănci, companii de asigurări și instituții financiare.

În dosar sunt implicați mai mulți înalți funcționari și foști membri ai Parlamentului din partidul conservator Lege și Justiție (PiS). Aceștia sunt suspectați că au participat la falsificare sau au beneficiat de emiterea de diplome MBA (Master of Business Administration) de către o universitate privată. Universitatea a fost creată de unul dintre acuzați, iar diplomele aveau rolul de a facilita numirea beneficiarilor în funcții cheie în companii de stat.

