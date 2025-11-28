Rusia nu a obținut suficiente voturi pentru a reveni în consiliul agenției maritime a ONU

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda presiunilor făcute asupra statelor pentru a susține candidatura sa. Rusia încerca să recupereze locul pierdut în 2023.

Rezultatul reprezintă o nouă lovitură pentru Moscova. În septembrie, Rusia nu a obținut nici sprijinul necesar pentru a intra în consiliul agenției ONU pentru aviație.

Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, reglementează siguranța și securitatea transportului maritim internațional și previne poluarea, potrivit Reuters.

Organizația are 176 de state membre. Rusia este membră OMI din 1958. Până în 2023, a fost realeasă constant în Consiliul OMI.

Rusia s-a numărat printre cele 48 de țări care au candidat pentru 40 de locuri în consiliu, pentru un mandat de doi ani. A fost singurul candidat respins dintre cele 10 state cu cel mai mare interes în transportul maritim internațional. În acest grup se află și Statele Unite și China.

Ministerul Transporturilor din Rusia a afirmat că votul a fost nedrept. Instituția a transmis că, din 2023, confruntarea politică dintre Rusia și mai multe state a politizat puternic procesul de alegere în Consiliul OMI.

Înainte de votul de vineri, Rusia le-a spus membrilor OMI că a participat activ la activitatea organizației. Totuși, a acuzat agenția că începe să se abată de la imparțialitate.

Ucraina s-a opus constant eforturilor Rusiei în diverse agenții ONU. Nu s-a prezentat la alegerile pentru Consiliul OMI.

Ucraina a cerut statelor membre să nu susțină candidatura Rusiei. Ea a argumentat că Moscova „subminează siguranța transportului maritim global și nu poate pretinde un rol de lider în guvernanța maritimă globală”.

Kievul a făcut referire la atacurile Rusiei asupra porturilor și infrastructurii maritime ucrainene.