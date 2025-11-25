ONU: Reconstrucția „abisului creat de om” în Gaza va costa cel puțin 70 de miliarde de dolari

Războiul Israelului în Gaza a dus la un „abis creat de om”, iar reconstrucția va costa probabil peste 70 de miliarde de dolari pe parcursul a câteva decenii, se arată într-un raport al Agenției ONU pentru comerț și dezvoltare (Unctad).

Agenția a afirmat într-un raport că operațiunile militare ale Israelului „au subminat în mod semnificativ fiecare pilon al supraviețuirii”, reducând economia cu 87%. În aceste condiții, întreaga populație de 2,3 milioane de oameni din Gaza se confruntă cu „o sărăcire extremă și multidimensională”, scrie The Guardian.

PIB-ul pe cap de locuitor, printre cele mai scăzute din lume

PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns, în prezent, la doar 161 de dolari, unul dintre cele mai scăzute din lume, iar „violența, extinderea accelerată a colonizării și restricțiile privind mobilitatea lucrătorilor” au „decimat economia” din Cisiordania, mai menționează raportul.

„Până la sfârșitul anului 2024, PIB-ul palestinian a scăzut la nivelul din 2010, iar PIB-ul pe cap de locuitor a revenit la nivelul din 2003, ștergând 22 de ani de progres în dezvoltare în mai puțin de doi ani”, se arată în raport.

Un armistițiu negociat de SUA între Israel și Hamas a intrat în vigoare în octombrie, după doi ani de ostilități, și, deși fragil, s-a menținut până în prezent.

Războiul a izbucnit în data de 7 octombrie 2023, când militanții conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane, în majoritate civili, și au răpit 251 în timpul unei incursiuni surpriză în Israel.