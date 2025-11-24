Fundația Umanitară din Gaza își încheie misiunea de ajutor

„Ne încheiem operațiunile, deoarece am reușit să ne îndeplinim misiunea de a demonstra că există o modalitate mai bună de a oferi ajutor locuitorilor din Gaza”, a declarat John Acree, directorul executiv al GHF, într-un comunicat.

Sursele israeliene, citate de CNN, vorbind sub condiția anonimatului, au dezvăluit planul grupului de a încheia operațiunile înainte ca Acree să îl confirme.

Fundația susținută de SUA și Israel a operat mai multe locații în sudul Gazei și o locație în centrul Gazei, unde a început să distribuie ajutoare umanitare la sfârșitul lunii mai. Însă efortul de distribuție a devenit rapid haotic, palestinienii disperați s-au repezit la zonele înconjurate de garduri în încercarea de a confisca alimentele limitate disponibile.

Potrivit Națiunilor Unite, peste 2.100 de palestinieni au fost uciși în timp ce căutau ajutor, inclusiv mulți care se aflau în apropierea sau în drum spre centrele GHF.

Ajutor suspendat la începutul armistițiului

GHF avea planuri de extindere în mai multe locații pe întreg teritoriul, dar aceste planuri nu s-au concretizat niciodată. Fundația și-a suspendat operațiunile la începutul armistițiului, la mijlocul lunii octombrie, deoarece SUA și comunitatea internațională au revenit la Națiunile Unite ca principal mijloc de distribuire a ajutorului umanitar.

Fundația spune că a livrat în cele din urmă peste 187 de milioane de mese palestinienilor din Gaza.

GHF a fost creat inițial pentru a înlocui rolul ONU în Gaza, respectând în același timp cerințele Israelului ca ajutorul să nu ajungă la Hamas. Deși Israelul a acuzat gruparea militantă palestiniană de furt de ajutor, o analiză internă a guvernului SUA nu a găsit nicio dovadă a furtului pe scară largă din partea Hamas.