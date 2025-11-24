90% dintre locuitorii din Gaza depind de ajutor umanitar. Mulți au acces la o singură masă pe zi

Agenția ONU pentru Refugiații Palestinieni (UNRWA) a anunțat luni că situația din Fâșia Gaza continuă să fie extrem de gravă, deși încetarea focului este în vigoare. Potrivit instituției, autoritățile israeliene împiedică intrarea personalului internațional UNRWA și limitează fluxul de ajutoare, ceea ce a dus la formarea unui blocaj de aproximativ 6.000 de camioane încărcate cu alimente și provizii.

UNRWA a precizat că peste 90% din populația din Gaza depinde în totalitate de ajutorul umanitar, iar multe familii primesc doar o masă la fiecare 24 de ore. În prezent, în Gaza intră aproximativ 170 de camioane pe zi, mult sub nivelul necesar pentru a acoperi nevoile de bază ale locuitorilor.

Agenția administrează 100 de adăposturi în care se află peste 80.000 de persoane strămutate.

În același timp, oferă educație la distanță pentru circa 300.000 de elevi și cursuri față în față pentru alți 50.000, în condiții extrem de dificile, potrivit agenției Wafa.

Aproximativ 44.000 de copii învață în 330 de spații temporare amenajate în 59 de adăposturi, multe dintre ele lipsite de bănci și scaune, fapt care afectează procesul educațional și sentimentul de siguranță al copiilor. UNRWA avertizează că situația actuală este consecința deteriorării rapide a condițiilor umanitare după războiul început la 7 octombrie 2023, care a dus la distrugerea unei părți semnificative a infrastructurii educaționale.

În lipsa școlilor, agenția a transformat adăposturile de urgență în spații de învățare.

Pe partea medicală, cele șapte clinici și cele 35 de puncte medicale mobile ale UNRWA primesc aproximativ 15.000 de pacienți zilnic. Numărul total al consultațiilor oferite de la începutul conflictului a depășit 15 milioane, în timp ce rata malnutriției a ajuns la 90%, potrivit datelor agenției.

UNRWA a raportat, de asemenea, pierderi majore în rândul personalului: 380 de angajați au murit de la începutul războiului, iar 90% dintre cele aproape 300 de facilități ale agenției au fost avariate în urma bombardamentelor, afectând drastic capacitatea de intervenție.