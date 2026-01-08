Prima pagină » Știrile zilei » Mexic: Rata omuciderilor a scăzut cu aproape 40% de la preluarea mandatului de către Claudia Sheinbaum

Rata crimelor făcute în Mexic a căzut cu aproape 40% de la preluarea mandatului de către președinta Claudia Sheinbaum, potrivit statisticilor prezentate de autoritățile mexicane, citate de Reuters.
08 ian. 2026, 18:14, Știri externe

Autoritățile mexicane au anunțat joi că media zilnică a omuciderilor a ajuns la 52.4 cazuri în decembrie 2025, în scădere de la 86.9 cazuri înregistrate în septembrie 2024, luna anterioară preluării mandatlu prezidențiale de către Scheinbaum. 

În cadrul conferinței de presă de joi, președinta a spus: „Este cel mai mic număr din 2016”. 

Sistemului Național de Securitate Publică a anunțat că rata națională a omuciderilor a fost de 17.5 la 100.000 de locuitori, cel mai scăzut nivel din 2015. 

Președinta a afirmat că aceste rezultate demonstrează eficiența strategiei guvernamentale în materie de securitate, subliniind colaborarea strânsă dintre instituțiile de securitate, sistemul de justiție și guvernatorii statelor mexicane. 

Analiștii din domeniul securității atrag atenția că reducerea numărului de crime nu oferă o imagine completă a situației de securitate, în condițiile în care alte infracțiuni grave, precum disparițiile forțate, sunt în creștere, scrie The Guardian. 

Potrivit think-tank-ului Mexico Evalúa, numărul total al crimelor a scăzut cu peste 20% în primele 10 luni ale acestui an comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, însă cazurile de dispariții au crescut cu 15%, iar în unele state creșterea a ajuns până la 200%. 

„Datele privind omuciderile nu mai sunt valabile pentru estimarea contextului insecurității publice. În primul rând, avem polițiști și procurori care nu au capacitatea sau voința de a identifica și clasifica în mod corespunzător cadavrele. În al doilea rând, crima organizată are capacitatea de a ascunde violența prin dispariții”, a susținut Armando Vargas, un expert de securitate din cadrul Mexico Evalúa. 

 

 

 

