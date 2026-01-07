Un Înalt Comisar ONU acuză Israelul de instaurarea unui „sistem de apartheid” în Cisiordania

„Asistăm la o sufocare sistematică a drepturilor palestinienilor din Cisiordania, o formă deosebit de gravă de discriminare rasială și segregare, asemănătoare cu sistemul de apartheid pe care l-am experimentat deja”, se arată într-o declarație emisă miercuri de oficialul ONU.

„Fiecare aspect al vieții palestinienilor din Cisiordania este controlat și restricționat de legi, politici și practici israeliene discriminatorii”, continuă declarația, citată de Le Figaro.

Poziția Înaltului Comisar a fost prezentată odată cu lansarea unui raport ONU care documentează intensificarea discriminării rasiale de către autoritățile israeliene în Cisiordania.

Documentul evidențiază existența a două regimuri juridice distincte în Cisiordania. Unul este aplicat coloniștilor israelieni și altul palestinienilor, ceea ce duce la tratamente inegale. Palestinienii sunt supuși confiscărilor masive de terenuri și restricționării accesului la resurse, proces care contribuie la pierderea locuințelor și a mijloacelor de trai.

Raportul atrage atenția și asupra creșterii violenței coloniștilor israelieni, fenomen care, potrivit ONU, are loc adesea cu „consimțământul, sprijinul sau participarea forțelor de securitate israeliene”.

Israelul ocupă Cisiordania din 1967, iar în prezent peste 500.000 de israelieni trăiesc în colonii considerate ilegale de ONU conform dreptului internațional, alături de aproximativ trei milioane de palestinieni.

De la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, violențele s-au intensificat, cel puțin 1.000 de palestinieni fiind uciși de autorități sau de coloniști.

Volker Türk a cerut „abrogarea tuturor legilor, politicilor și practicilor care perpetuează discriminarea sistemică împotriva palestinienilor pe motive de rasă, religie sau origine etnică”.

Deși experți independenți ai ONU au mai folosit anterior termenul de „apartheid” pentru a descrie situația din teritoriile palestiniene ocupate, acesta este folosit pentru prima dată de un Înalt Comisar, într-un document oficial.