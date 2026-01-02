Bunică și nepot de 5 ani au murit arși într-un cort din Gaza, în timp ce găteau

Incendiul s-a produs joi seară, într-un cort din zona Yarmouk, potrivit unui vecin al familiei.

Cortul, confecționat din material plastic, a fost cuprins rapid de flăcări, iar cele două victime nu au mai putut fi salvate.

Medicii au confirmat decesul bunicii și al copilului, scrie AP.

Tot vineri, un oficial medical din Gaza a anunțat că doi bărbați palestinieni au fost uciși de focuri trase de armata israeliană.

Incidentul a avut loc în apropierea așa-numitei „Linii Galbene”, care delimitează zonele aflate sub control israelian.

Deși armistițiul în vigoare de aproximativ trei luni între Israel și gruparea Hamas a pus capăt bombardamentelor de amploare, violențele nu au încetat complet.

Palestinienii continuă să își piardă viața, în special în zonele de frontieră.