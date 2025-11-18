Hamas respinge rezoluția ONU pentru Gaza și acuză ignorarea drepturilor palestinienilor

Hamas anunță că refuză rezoluția adoptată luni de ONU, un document care cere trimiterea unei forțe internaționale în Gaza. Conducerea organizației afirmă că decizia nu respectă „cererile și drepturile” palestinienilor.

„Această rezoluție nu corespunde nivelului cererilor și drepturilor politice și umanitare ale poporului nostru palestinian”, precizează gruparea Hamas într-un comunicat.

Mesajul oficial critică și ideea formării unei forțe internaționale cu o „misiune (care) include dezarmarea” grupurilor palestiniene din Gaza.

„Rezoluția impune o tutelă internațională asupra Fâșiei Gaza, pe care poporul nostru, forțele sale și grupurile sale constitutive o resping”, se mai arată în aceeași declarație a Hamas.

Votul din Consiliul de Securitate al ONU a oferit sprijin unei rezoluții propuse de Statele Unite, un text ce sprijină planul de pace pentru Gaza prezentat de președintele Donald Trump.

Acest plan prevede prezența unei forțe internaționale și o posibilă tranziție către un viitor stat palestinian.

Documentul a primit 13 voturi pentru, iar Washingtonul a declarat că ar fi „istoric și constructiv”. Rusia și China s-au abținut, fără a folosi drept de veto.