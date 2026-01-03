Ștefan Radu Oprea prezintă bilanțul anului 2025: 330 de milioane de euro salvați și reforme-cheie la Guvern

Într-o postare publicată pe Facebook, oficialul a evidențiat principalele realizări, dar și domeniile în care consideră că activitatea instituțională putea fi îmbunătățită.

Una dintre cele mai importante realizări menționate de Ștefan Radu Oprea este salvarea sumei de 330 de milioane de euro, reprezentând restanțe din cererea de plată numărul 3. Potrivit acestuia, procesul a fost unul extrem de dificil, mai ales în contextul unor declarații publice care au afectat dialogul cu Comisia Europeană și cu OCDE în privința guvernanței corporative.

„Cu echilibru, în liniște și fără expunere excesivă, am reușit să finalizăm un proces care părea aproape imposibil”, a transmis secretarul general al Guvernului, subliniind rolul echipei din Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Modificările aduse Regulamentului SAFE

În perioada în care a condus Cancelaria Primului Ministru, Ștefan Radu Oprea a coordonat introducerea amendamentelor României în Regulamentul SAFE. Oficialul afirmă că România a avut o abordare ofensivă, apreciată de Comisia Europeană, fiind oferită drept exemplu de bună practică în organizarea acestui domeniu.

Prin amendamentele adoptate, România poate finanța, prin SAFE, proiecte strategice precum infrastructura de transport cu relevanță militară, autostrăzi, dar și dotări din industria de apărare, inclusiv mașina de luptă a infanteriei și arma de asalt.

Ce putea fi făcut mai bine, potrivit lui Ștefan Radu Oprea

În analiza sa, Ștefan Radu Oprea recunoaște că există aspecte care necesită îmbunătățiri. Printre priorități se află digitalizarea proceselor din SGG, instituție prin care trec anual peste 46.000 de documente. De asemenea, oficialul și-a exprimat intenția de a limita plecarea personalului competent, în contextul scăderii veniturilor din sectorul public.

Totodată, acesta a respins ideea conform căreia bugetarii ar fi supraplătiți, precizând că SGG se află în zona inferioară a clasamentului salarial al instituțiilor publice.