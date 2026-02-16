Liderul senatorilor PSD: „Tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit”

„Tăvălugul tăierilor binomului Bolojan–USR a fost oprit”, a scris luni seara liderul senatorilor PSD într-o postare pe Facebook.

„Tăierile fără discernământ ale salariilor profesorilor, personalului medical, a celor din poliție, apărare și cultură nu se vor face. PSD nu e și nu va fi de acord. N-au decât să jelească cu lacrimi de crocodil”, a adăugat Daniel Zamfir.

În continuare, Zamfir a lansat un atac la adresa miniștrilor care vorbesc despre reformă, pe care i-a acuzat că nu au experiență

„E deja ridicol să auzi miniștrii care zic că fac reforma, ei nefiind în viața lor nici măcar șefi ai unei scări de bloc, darămite al unei instituții pe care azi cică «o reformează»”, a adăugat senatorul.

De asemenea, el a ironizat comunicarea publică privind întâlniri avute în marja Conferinței de Securitate de la München.

„Cum la fel de ridicol e să te întâlnești pe hol la reuniunea de la München cu secretarul general NATO și să ne spui că s-au pus la cale strategii comune. La cei «spălați pe creier» merge. Pentru toți cei care gândim, să ni se prezinte asta ca o mare reușită, e o jignire”, a mai scris Zamfir.