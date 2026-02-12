PSD se opune tăierilor salariilor din sistemul bugetar: „Guvernul trebuie să țină cont de particularitățile diverselor domenii de activitate”

PSD solicită partenerilor din coaliția de guvernare să abandoneze politica de austeritate, anunțând că nu va susține o abordare care „poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar”.

„Tăierea salariilor din sistemul bugetar la grămadă, cu toporul, nu este reformă! Iar PSD nu va susține o astfel de abordare care poate provoca blocaje grave în sectoarele critice din sistemul bugetar. PSD consideră că reducerea cheltuielilor bugetare este necesară, însă Guvernul trebuie să țină cont de particularitățile diverselor domenii de activitate”, se arată în comunicatul emis de PSD.

Formațiunea susține că aplicarea unor tăieri fără excepții, inclusiv în sistemul de Sănătate, „poate afecta masiv funcționarea spitalelor publice din România, cu efecte deosebit de grave asupra vieții și sănătății cetățenilor”.

„De asemenea, tăierile otova ale cheltuielilor de personal pot determina pierderea fondurilor europene alocate strict pentru asistența tehnică acordată pentru proiectele de investiții cu finanțare europeană”, se mai precizează în comunicat.

Cu ce alternativă vin social-democrații

PSD a mai menționat că o alternativă la politicile de tăieri „fără excepții” ar putea fi introducerea impozitării progresive, „cu o diminuare a cotelor de impozitare pentru cetățenii cu venituri mici”.

„O astfel de reformă structurală, susținută de Comisia Europeană, ar echilibra puterea de cumpărare dintre diversele categorii sociale și ar aduce venituri suplimentare la buget, fără a amplifica inflația și fără a afecta creșterea economiei naționale”, se mai menționează în comunicatul emis de PSD.