PSD pune piciorul în prag: Nicio reducere de salarii în sectorul bugetar

PSD nu va susține reducerea salariilor în sectorul public, anunță președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, după o ședință a Biroului Politic Național.
Andreea Tobias
19 nov. 2025, 15:38, Politic

Decizia PSD vine în contextul discuțiilor din coaliție privind măsurile de ajustare fiscală.

„Votul a fost unanim. PSD-ul nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că, deși discuțiile pe administrația locală au fost finalizate în coaliție – cu reducerea procentului de la 30% la 20% și posibilitatea de a evita disponibilizările în 2026 – subiectul administrației centrale rămâne deschis.

PSD: Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise

„Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție”, a subliniat acesta.

Social-democrații susțin în schimb eficientizarea aparatului de stat prin comasări de instituții și restructurări administrative, fără să afecteze veniturile angajaților. Grindeanu a dat exemplul Ministerului Agriculturii. Ministerul și-a redus anul trecut bugetul pe salarii cu 5% prin bugetul de stat, fără ordonanțe speciale.

Pot fi găsite soluții

„Pot fi găsite soluții care să ducă la comasări de instituții fără a disponibiliza oamenii”, a explicat președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că PSD susține măsurile de relansare economică propuse, care fac parte din strategia fiscal-bugetară a României, în contextul în care inflația industrială a scăzut cu 1% în primele nouă luni ale anului.