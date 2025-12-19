Sorin Grindeanu, la Buzău: Începe o perioadă dificilă, Marcel nu mai e acolo

Grindeanu a declarat că pentru el de azi începe o nouă etapă la București, una care va fi dificilă.

„Am venit în 2012 la București, odată cu Marcel. Eu viceprimar la Timișoara, Marcel fost viceprimar la Buzău. Din aceeași funcție am venit atunci, și după aceea am cam avut același traseu în cariera politică, ne-am sprijinit reciproc”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a explicat că va începe o perioadă dificilă fiindcă „Marcel nu mai e acolo, lângă, cum a fost în toți acești 12-13 ani”.

A precizat însă că este convins că va începe o perioadă foarte bună pentru județul Buzău.

Marcel Ciolacu, „cel mai experimentat om politic din Buzău”

„Nu aveți în județul Buzău un om cu experiență politică mai mare și administrativă mai mare decât Marcel Ciolacu. Faptul că a fost votat de peste 50% din buzăieni arată încrederea de care se bucură Marcel Ciolacu. Este un lider care știe să asculte fiecare voce și să transforme ideile bune în soluții concrete”, a spus Grindeanu.

Autostrada Moldovei, exemplu de colaborare

Președintele PSD a exemplificat colaborarea cu Marcel Ciolacu prin proiectul Autostrăzii Moldovei. „Am pornit împreună la finalul anului 2021 un proiect la care ținem amândoi la fel de mult. Autostrada Moldovei. Astăzi se circulă până la Focșani. De marți o să se circule de la Focșani până după Adjud. La anul o să se circule până la Pașcani”, a anunțat Grindeanu.

Acesta l-a invitat pe Marcel Ciolacu să meargă împreună după ceremonie pe șantierul autostrăzii. „Să vedem lucrurile bune pe care tu în mandatul de prim-ministru și eu ca ministru al transporturilor am reușit să le facem”, a spus Grindeanu.

Grindeanu: Impactul economic al autostrăzii

„Odată cu construcția Autostrăzii A7 toată această regiune va exploda. Vă spune un om care a fost președinte de Consiliu Județean la Timiș în vest. Până avea autostrada construită, județul Timiș era împărțit în două părți. O parte mai dezvoltată, cea din vestul județului aflată la granița cu Ungaria și cu Serbia și o parte mai săracă. Odată cu construcția autostrăzii la fiecare ieșire au apărut fabrici, șomajul a dispărut”, a explicat Grindeanu.

El a subliniat că impactul economic este unul major, dincolo de confortul de a conduce pe autostradă.

Grindeanu: Promisiuni pentru proiectele locale

„Vom continua la București să ne batem pentru proiectele atât naționale cât și locale. Sunt importante și lucrările din Anghel Saligny, câte au mai rămas din PNDL sau din CNI”, a precizat Grindeanu.

Liderul PSD a anunțat că în aceste zile vor fi plătite toate facturile. „S-a reușit să fie plătite toate facturile de anul acesta pe CNI, pe Anghel Saligny și ce au mai rămas din PNDL, astfel încât în 2026 să nu se intre cu datorii”, a spus Grindeanu.

La final, Grindeanu s-a declarat convins că județul Buzău va intra într-o nouă etapă cu Marcel Ciolacu la conducerea Consiliului Județean. „Una în care stabilitatea și seriozitatea vor fi coordonatele principale pentru a livra comunităților locale rezultate concrete”, a conchis Grindeanu.